Švédi vyhrali mix v Oberhofe, Slováci sú na 16. mieste

4. kolo SP - mix štafeta:



1. Švédsko (Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Hanna Öbergová, Elvira Öbergová) 1:04:24,1 (2+10), 2. Francúzsko (Fabien Claude, Eric Perrot, Jeanne Richardová, Lou Jeanmonnotová) +12,8 (1+7), 3. Nórsko (Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Maren Kirkeideová) +1:11,4 (1+9), 4. Švajčiarsko +2:13,5 (1+11), 5. Nemecko +2:21,0 (3+10), 6. Taliansko +2:29,3 (1+11), 7. Belgicko +2:40?6 (1+9), 8. Česko +2:58,1 (0+7), ... 16. SLOVENSKO (Tomáš Sklenárik, Artur Ischakov, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová) +6:14,3 (1+17)





Oberhof 12. januára (TASR) - Švédski biatlonisti triumfovali v nedeľňajšej mix štafete 4. kola Svetového pohára. Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma a Hanna a Elvira Öbergové dosiahli v nemeckom Oberhofe čas 1:04:24,1 hodiny. Druhé skončilo francúzske kvarteto a na tretej priečke sa umiestnili nórski biatlonisti. Slovenská štafeta v zložení Tomáš Sklenárik, Artur Ischakov, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová obsadila 16. miesto.Švédi figurovali po polovici pretekov až na siedmom mieste s dvoma trestnými okruhmi a minútovou stratou na prvé Nemecko, no vďaka výborným výkonom sestier Öbergových sa nakoniec tešili z triumfu. V Oberhofe sa poradie na čele neustále menilo. Po prvej streľbe viedli Francúzi, potom Nemci, no na prvú výmenu prišiel najrýchlejšie Nór Sturla Holm Lägreid. Tarjei Bö však chyboval na stojke, musel ísť na trestné kolo a prepadol sa na piate miesto. Na čelo sa dostal domáci Philipp Nawrath, za ktorým išli po polovici pretekov Taliani a Francúzi. Po piatej streľbe však opäť viedli Nóri zásluhou Ingrid Landmark Tandrevoldovej, ktorá zvládla s jedným dobíjaním aj stojku a Maren Kirkeideovej odovzdala so šesťsekundovým náskokom pred Francúzkou Lou Jeanmonnotovou, za ktorou sa už blížila Švédka Elvira Öbergová. Tá predviedla na záverečnom okruhu dominantný výkon, i keď musel stiahnuť manko na Francúzku, no v cieli bola o 12,8 sekúnd rýchlejšia. Kirkeideová udržala tretiu priečku.Slovenské kvarteto odštartoval Sklenárik, ktorý spravil na svojom úseku až päť chýb, no vyhol sa trestnému okruhu. Po ňom absolvoval premiéru vo svetovom pohári Ischakov, ktorý opravil všetky štyri chyby a Kuzminovej odovzdal na 20. mieste. Trojnásobná olympijská víťazka síce musela po ležke na trestné, ale po svojom úseku sa posunula na 17. priečku. Mária Remeňová sa posunula ešte o jednu priečku vyššia a Slovensko tak obsadilo 16. pozíciu so stratou 6:14,3 minúty na víťazov.