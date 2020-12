Švédski biatlonisti vyhrali štafetu, Slováci skončili na 20. mieste

výsledky 3. kola SP v Hochfilzene - štafeta mužov na 4x7,5 km:



1. Švédsko (Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson) 1:16:31,5 h (0+8),

2. Nórsko (Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö) +5,7 s (1+11),

3. Nemecko (Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll, Philipp Horn) +44,1 (0+7),

4. Rusko +1:13,5 (1+9),

5. Česko +1:35,1 (0+6),

6. Francúzsko +1:51,3 (3+12),

7. Rakúsko +1:56,2 (1+11),

8. Taliansko +2:04,2 (1+10),

9. Švajčiarsko +2:24,2 (0+9),

10. Fínsko +2:35,0 (1+10),

... 20. SLOVENSKO (Michal Šima, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko, Matej Baloga) +6:23,0 (1+15)



poradie štafiet (po 2 zo 6):



1. Nórsko 114 b,

2. Švédsko 114,

3. Nemecko 96,

4. Rusko 86,

5. Česko 76,

6. Taliansko 74,

... 17. SLOVENSKO 46

Hochfilzen 13. decembra (TASR) - Švédske kvarteto Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma a Sebastian Samuelsson zvíťazilo v nedeľňajšej štafete na 4x7,5 kilometra na podujatí Svetového pohára v biatlone v Hochfilzene. O 5,7 sekundy za víťazmi finišovali na druhom mieste Nóri, tretiu priečku obsadili Nemci s mankom 44,1 s. Slováci v zložení Michal Šima, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Matej Baloga skončili s bilanciou jeden trestný okruh a 15 dobíjaní na 20. pozícii, keď zaostali o 6:23,0 min.V prvej polovici pretekov bojovalo na čele viacero štafiet, ktoré delili minimálne odstupy. Po úvodnom úseku odovzdal ako prvý Nór Sturla Holm Laegreid, no v tesnom závese za ním boli Fíni, Francúzi, Nemci, Rusi, Švédi a Rakúšania, pričom sa všetci zmestili do rozpätia 12 sekúnd. Po 3. a 4. streľbe viedol Nemec Roman Rees, ktorý sklopil všetkých desať terčov a prvý dobehol aj na výmenu. Druhý Simon Eder z Rakúska však strácal len pol sekundy, Švéd Nelin dve. Naopak, nedarilo sa Francúzovi Emilienovi Jacquelinovi, ktorý svojim kolegom pokazil štafetu podobne ako pred týždňom v Kontiolahti. Vtedy musel ísť na tri trestné kolá, teraz na dve a prepadol sa na 14. miesto. Problémy mal aj Nór Johannes Dale, keď musel dvakrát dobíjať, ale rýchlym behom vrátil svoju krajinu do boja o triumf a Tarjeiovi Böovi odovzdal na štvrtom mieste s mankom len 15 sekúnd.Po tretej ležke už boli na čele severania, Švéd Martin Ponsiluoma viedol pred straším z bratov Böovcov. V tesnom závese boli Nemci, Rusi, Rakúšania, Švajčiari a Fíni. Na posledný úsek vybehli ako prví Johannes Thingnes Bö so Sebastianom Samuelssonom, desať sekúnd za nimi Nemec Philipp Horn a o ďalších 16 Rus Alexander Loginov. Na poslednej ležke potreboval Nór jeden náhradný náboj, ale Švéd strieľal o čosi pomalšie a tak si náskok nevypracoval. Záverečná stojka nevyšla ani jednému z nich, no kým Samuelsson i s technickými problémami sklopil nakoniec všetky terče, J. T. Bö musel ísť na trestný okruh a vybehol z neho s mankom 16,6 s na lídra. To síce v záverečnom okruhu stiahol o vyše desať sekúnd, no Samuelssonom si prvú priečku bez problémov postrážil. Na treťom mieste finišovali Nemci pred Rusmi.Slovenskú štafetu rozbehol Šima, ktorý potreboval štyri náhradné náboje a prepadol sa na posledné 25. miesto so stratou 1:40,2 na lídrov. Hasilla tak mal na druhom úseku náročnú situáciu, aj on potreboval na oboch položkách po dva náhradné náboje, ale dokázal sa posunúť o päť priečok vyššie a Bartka vyslal na trať s mankom 2:39,0 min. Tomu nevyšla ležka, keď išiel na trestný okruh a aj keď udržal 20. miesto, strata Slovákov sa však vyšplhala už na vyše štyri a pol minúty. Baloga na záverečnom úseku túto pozíciu udržal.