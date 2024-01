Švédi vykročili za obhajobou triumfom nad Bosnou a Hercegovina

ME v hádzanej mužov



D-skupina (Berlín):



Slovinsko - Faerské ostrovy 32:29 (13:13)



Nórsko - Poľsko 32:21 (15:10)







E-skupina (Mannheim):



Holandsko - Gruzínsko 34:29 (19:12)



Švédsko - Bosna a Hercegovina 29:20 (14:7)







F-skupina (Mníchov):



Portugalsko - Grécko 31:24 (18:14)



Dánsko - Česko 23:14 (9:9)





Berlín/Mannheim/Mníchov 12. januára (TASR) - Hádzanári Švédska úspešne vstúpili do bojov na ME v Nemecku. Obhajcovia titulu triumfovali v E-skupine nad Bosnou a Hercegovinou 29:20. V druhom stretnutí "éčka" zdolali Holanďania Gruzínsko 34:29.Darilo sa aj úradujúcim svetovým šampiónom z Dánska, ktorí zdolali v F-skupine Česko 23:14. Portugalci v "efku" zvíťazili nad Gréckom 31:24. Prvé dva tímy z každej zo šiestich štvorčlenných základných skupín postúpia do štvrťfinálových skupín hlavnej fázy.