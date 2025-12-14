Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švédi zdolali Česko 5:0 a vyhrali Švajčiarske hokejové hry

Kapitán Švédska Dennis Rasmussen (vľavo) preberá trofej po celkovom triumfe na Švajčiarskych hokejových hrách v Zürichu v nedeľu 14. decembra 2025. V nedeľnom priamom súboji o prvenstvo na turnaji, zaradenom do Euro Hockey Tour, vyhrali „tri korunky“ v Zürichu nad Českom hladko 5:0. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Zürich 14. decembra (TASR) - Reprezentácia Švédska vyhrala Švajčiarske hokejové hry. V nedeľnom priamom súboji o prvenstvo na turnaji, zaradenom do Euro Hockey Tour, vyhrali „tri korunky“ v Zürichu nad Českom hladko 5:0. Tabuľku ovládli so ziskom ôsmich bodov, Česi skončili druhí so šiestimi. Severania vyhrali aj svoj šiesty duel v prebiehajúcej edícii EHT a nadviazali na triumf z novembrových Fínskych hier.



Švajčiarske hokejové hry - Zürich

Česko - Švédsko 0:5 (0:1, 0:0, 0:4)

Góly: 9. Sörensen, 42. Petersson, 48. Hugg, 58. Lindholm, 58. Rasmussen
