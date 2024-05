Švédi zdolali Fínov 2:1 v predĺžení a po 6 rokoch sú v semifinále

Štvrťfinále MS /Ostrava/:

Švédsko – Fínsko 2:1 po predĺžení (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 56. Dahlin (Lundeström, Raymond), 66. Eriksson Ek (Hedman, Dahlin) – 60. Björninen (Puustinen, Lehtonen). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), MacFarlane – N. Briganti (obaja USA), Hynek (ČR), vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6691 divákov.



Švédsko: Gustavsson – Heed, Hedman, Karlsson, Pettersson, Dahlin, Brodin, Bengtsson – Kempe, Eriksson Ek, M. Johansson – Burakovsky, Holmberg, Raymond – Zetterlund, Lundeström, Olofsson – Froden, L. Johansson, Grundström - Sörensen

Fínsko: Larmi – Mattila, Määttä, Vittäsmaki, Lehtonen, Kaski, Rissanen, Saarijärvi, Riikola – Pakarinen, Björninen, Mäenalanen – Jormakka, Helenius, Puistola – Puljujärvi, Kapanen, Innala – Puustinen, Hyry, Jääskä

Ostrava 23. mája (TASR) - Hokejisti Švédska postúpili do semifinále 87. majstrovstiev sveta. V severskom štvrťfinále v Ostrave zdolali Fínsko 2:1 po predĺžení. Rozhodujúci gól zaznamenal v 66. minúte útočník Joel Eriksson Ek. "Tre Kronor" sa dostali medzi najlepšiu štvorku prvýkrát od roku 2018, keď získali zlato. V boji o finále sa stretnú v sobotu s domácimi Čechmi, ktorí vyradili Američanov 1:0. Druhú semifinálovú dvojicu tvorí Kanada so Švajčiarskom.Švédi mali navrch herne i strelecky (35:20), ale dlho nevedeli prekonať obranu súpera. Prvý gól padol až v 56. minúte, keď sa presadil Rasmus Dahlin. Fíni však odpovedali 58 sekúnd pred koncom tretej časti zásluhou Hannesa Björninena. V predlžení sa tešilo mužstvo Sama Hallama, faul Konstu Heleniusu potrestal Eriksson Ek. "Tre Kronor" tak premožiteľa nenašli ani v ôsmom zápase na prebiehajúcom šampionáte.Fíni nastúpili bez útočníka a kapitána Granlunda, ktorý dostal dištanc za zákrok na obrancu Glausera v zápase so Švajčiarskom (1:3). Švédi začali vo vysokom tempe, ale prvú šancu mal v tretej minúte ich súper, Jääskä však neprekvapil Gustavssona. "Tre Kronor" zahrozili v presilovej hre, Eriksson Ek dvakrát trafil žŕdku. V 14. minúte neuspel ani Dahlin a Larmi udržal čisté konto až do konca prvej tretiny. Švédi mali streleckú prevahu v druhej časti (11:3), najväčšiu šancu na prvý gól stretnutia mal v 34. minúte Burakovsky, ale trafil presne do lapačky Larmiho. "Suomi" sa spoliehali na kvalitnú defenzívu a rýchle protiútoky. Dostali sa do nich Jääskä a Innala, no obaja tesne minuli bránku. V prvej desaťminútovke mali oba tímy šancu v presilovej hre, diváci však stále čakali na prvý gól. Ten prišiel v 56. minúte, Dahlin sa kľučkou zbavil súperovho hráča na modrej a strelou z ľavého kruhu trafil medzi betóny Larmiho. Fíni po góle pridali na aktivite a k vyrovnaniu bol blízko Puljujärvi, ale Gustavsson zakročil betónom. "Suomi" v závere odvolali brankára a 58 sekúnd pre sirénou Puustinenovi strelu tečoval Björninen do siete. V predĺžení 3 na 3 si vypracovali oba tímy niekoľko šancí, ale ani jedna nepriniesla presný zásah. Po faule Heleniusa hrali Švédi presilovku a využili ju po 55 sekundách, Hedmanovu strelu tečoval Eriksson Ek za Larmiho.