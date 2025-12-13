Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švédi zdolali Fínov 4:2 na Švajčiarskych hrách

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Švajčiarske hokejové hry sú súčasťou prestížneho seriálu Euro Hockey Tour.

Autor TASR
Zürich 13. decembra (TASR) - Švédski reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na Švajčiarskych hokejových hrách. V sobotu v Zürichu zdolali Fínsko 4:2.

Švajčiarske hokejové hry sú súčasťou prestížneho seriálu Euro Hockey Tour.



Švajčiarske hokejové hry:

Zürich:

Fínsko - Švédsko 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Góly: 10. Puistola, 60. Lehtonen - 16. Brannstrom, 36. Bengtsson, 59. Friberg, 60. Sorensen
.

