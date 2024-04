Švédi zdolali Švajčiarov 3:2 pp, postúpili z 3. priečky v B-skupine

MS do 18 rokov



B-skupina /Vantaa/



Švajčiarsko - Švédsko 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 2. Forget, 29. Meier - 8. Ohrqvist, 39. Petterson, 62. Lindberg.

tabuľka:



1. Kanada 3 3 0 0 0 20:4 9*



2. Česko 4 1 1 1 1 9:12 6*



3. Švédsko 4 1 1 1 1 15:12 6*



4. Švajčiarsko 4 1 0 1 2 8:16 4



5. Kazachstan 3 0 1 0 2 7:15 2



* - postup do štvrťfinále

Vantaa 30. apríla (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili v záverečnom zápase v B-skupine svetového šampionátu hráčov do 18 rokov nad rovesníkmi zo Švajčiarska 3:2 po predĺžení. Švédom to však nestačilo na to, aby v tabuľke predbehli Čechov, ktorí vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu s "" obsadili druhú priečku. Severania skončili na 3. mieste.Práve tento výsledok rozhodol o tom, že Slováci sa vo štvrťfinále stretnú vo federálnom derby s Čechmi. Švédi si na svojho súpera ešte musia počkať, rozhodovalo sa o ňom v šlágri A-skupiny medzi domácimi Fínmi a USA (17.00 h). Víťazmi "" sú už v predstihu Kanaďania, ktorých čakal v utorok duel s Kazachstanom (18.00). Iba trojbodový zisk Kazachov by znamenal, že do štvrťfinále by nepostúpili zo štvrtej priečky Švajčiari.