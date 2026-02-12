< sekcia Šport
Švédi zdolali Talianov 5:2 v „slovenskej“ B-skupine, favorit sa trápil
Talianov držal v hre najmä brankár Damian Clara, ktorý však v tretej tretine odstúpil pre zranenie.
Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili nad domácim Talianskom 5:2 v stredajšom zápase „slovenskej“ B-skupiny na ZOH v Miláne. Ziskom troch bodov síce potvrdili pozíciu favorita, no napriek výraznej hernej i streleckej prevahe sa im dlho nedarilo výraznejšie gólovo odskočiť. Talianov držal v hre najmä brankár Damian Clara, ktorý však v tretej tretine odstúpil pre zranenie.
Oba tímy nastúpia na ďalší zápas v piatok 13. februára o 12.10. Švédov čaká severské derby s Fínskom, Taliani budú čeliť slovenskému tímu.
Švédi mali podľa očakávania od úvodu hernú prevahu a snažili sa o skorý gól. V 5. minúte však spravil ich brankár Gustavsson chybu v rozohrávke, prišiel o hokejku a Frigo poslal Talianov do vedenia - 1:0. Tesný náskok im vydržal do 10. minúty, keď kapitán Švédov Landeskog využil presilovku - 1:1. Severania naďalej herne dominovali, no nevyhli sa ani chybám v defenzíve. V 18. minúte ich poslal do vedenia obranca Forsling - 2:1. Veľkou prekážkou bol pre nich brankár Talianov Clara, ktorý zneškodnil viaceré vyložené šance. Pomer striel po prvej tretine bol 27:3.
Taliani vyrovnali na radosť domáceho publika v úvode druhej tretiny, keď skóroval Bradley. Ani tento moment Švédov nevykoľajil a pokračovali v ofenzívnej hre. Nylander strelil v 37. minúte dôležitý tretí gól - 3:2. Dôležitý moment priniesla 47. minúta, keď pre zranenie dohral brankár Clara. Švédov definitívne upokojil gól Zibanejada v 56. minúte, na ktorý nadviazal obranca Hedman počas hry Talianov bez brankára.
ZOH 2026, B-skupina
Švédsko - Taliansko 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Góly: 10. Landeskog (Zibanejad, Karlsson), 18. Forsling (Bratt, Dahlin), 37. Nylander (Dahlin, Kempe), 56. Zibanejad (Dahlin, Rakell), 58. Hedman (Forsling) - 5. Frigo, 21. Bradley (Gazley, Larkin). Rozhodcovia: Hribik (ČR), O´Rourke - Brisebois (obaja Kan.), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 11.251 divákov.
Švédsko: Gustavsson – Karlsson, Broberg, Dahlin, Forsling, Andersson, Hedman, Ekman-Larsson – Nylander, Eriksson Ek, Kempe – Raymond, Lindholm, Bratt – Zibanejad, E. Pettersson, Rakell – Landeskog, Wennberg, Holmberg – Forsberg
Taliansko: Clara (47. Fadani) – Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, DiGiacinto – Petan, Frycklund, Segafredo – Purdeller, Mantenuto, Frigo – De Luca, Kostner, Morini
tabuľka B-skupiny
1. Švédsko 1 1 0 0 0 5:2 3
2. SLOVENSKO 1 1 0 0 0 4:1 3
3. Fínsko 1 0 0 0 1 1:4 0
4. Taliansko 1 0 0 0 1 2:5 0
