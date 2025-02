Švédi zdolali USA 2:1 a obsadili tretie miesto

sumár:



USA - Švédsko 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)



Góly: 1. Kreider (Werenski, Eichel) - 14. Nyquist (Karlsson, Arvidsson), 20. Bratt (Nylander)







poradie skupinovej fázy:



1. USA 3 2 0 0 1 10:4 6*



2. Kanada 3 1 1 0 1 10:9 5*



3. Švédsko 3 1 0 2 0 8:9 5



4. Fínsko 3 0 1 0 2 8:14 2



* - postup do finále







ďalší program:



piatok 21. februára 2.00 SEČ, finále: USA - Kanada

Boston 18. februára (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili v záverečnom zápase skupinovej fázy Turnaja štyroch krajín v Bostone nad USA tesne 2:1 a obsadili tretiu priečku. Domáci mali už pred stretnutím isté prvé miesto a aj postup do finále, v ktorom sa stretnú v piatok 21. februára o 2.00 SEČ s Kanadou.Švédi prehrávali už po 35 sekundách, keď sa po pravej strane preštrikoval pred bránku Zach Werenski a jeho strelu dorazil do siete Chris Kreider. Švédi však otočili skóre ešte v prvej tretine. V 14. minúte vyrovnal na 1:1 Gustav Nyquist a ako sa nakoniec ukázalo, víťazný gól strelil v 20. minúte Jesper Bratt. Ďalšie dve tretiny priniesli množstvo šancí, no góly už nie. Švédi si tak po dvoch prehrách po predĺžení pripísali na konto prvý triumf, no už pred duelom vedeli, že nemôžu postúpiť, keďže mali horší zápas s Kanadou. Američania mali finále isté už po dvoch zápasoch, Kanaďania si ho zabezpečili pondelkovým triumfom nad Fínskom 5:3.Prvý duel zámorských veľmocí v skupine sa skončil triumfom USA 3:1. "," povedal tréner USA Mike Sullivan.