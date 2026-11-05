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Švédi zdolali v Prahe domácich Čechov po nájazdoch

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rozhodujúci nájazd premenil Jack Berglund, ktorý predtým v 56. minúte poslal duel do predĺženia.

Autor TASR
Helsinki 5. novembra (TASR) - Hokejistom Fínska vyšiel vstup do domáceho turnaja Euro Hockey Tour. Vo svojom úvodnom stretnutí na Fínskych hokejových hrách v Helsinkách zdolali Švajčiarsko 3:1. V druhom štvrtkovom zápase narazili obhajcovia celkového prvenstva v EHT Švédi v Prahe na domácich Čechov a zvíťazili 3:2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Jack Berglund, ktorý predtým v 56. minúte poslal duel do predĺženia.



Fínske hokejové hry - turnaj EHT:

Česko - Švédsko 2:3 pp a sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 22. Zohorna, 30. Stránský - 8. Roos, 56. Berglund, rozh. nájazd Berglund



Švajčiarsko – Fínsko 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Góly: 34. Dionicio - 13. Järventie, 31. Rindell, 60. Kaski

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