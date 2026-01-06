< sekcia Šport
Švédi zdolali vo finále Čechov 4:2 a získali prvé zlato po 14 rokoch
Bronz si odniesli Kanaďania, ktorí v súboji o 3. miesto zdolali Fínsko 6:3. Slovenskí reprezentanti sa umiestnili na 8. mieste po tom, čo vypadli vo štvrťfinále.
Autor TASR
St. Paul 6. januára (TASR) - Hokejisti Švédska získali zlaté medaily na MS hráčov do 20 rokov. Vo finálovom zápase zvíťazili nad Českom 4:2. Bronz si odniesli Kanaďania, ktorí v súboji o 3. miesto zdolali Fínsko 6:3. Slovenskí reprezentanti sa umiestnili na 8. mieste po tom, čo vypadli vo štvrťfinále.
Pre Švédov to bol tretí majstrovský titul v tejto vekovej kategórii, predtým triumfovali v rokoch 1981 a 2012. Česi nedosiahli na svoje tretie zlato, prvé dve získali v rokoch 2000 a 2001. Švédi vystriedali na pomyselnom tróne Američanov, ktorí na domácom šampionáte nedosiahli na tretie zlato po sebe. Kanaďania získali šiestykrát bronzovú medailu, prvýkrát od roku 2012. O rok sa MS hráčov do 20 rokov uskutočnia v Kanade.
Najužitočnejším hráčom 50. MS hráčov do 20 rokov sa stal 18-ročný český útočník Vojtěch Cihař. Bol to pre neho druhý juniorský šampionát a svojmu tímu na ňom pomohol štyrmi gólmi a ôsmimi asistenciami, pričom bodoval vo všetkých siedmich zápasoch. Najproduktávnejším hráčom sa stal kanadský útočník Michael Hage s 15 bodmi (2+13), najlepším strelcom jeho spoluhráč Porter Martone (6 gólov). Najproduktívnejší zo Slovákov Tomáš Chrenko dosiahol v piatich zápasoch bilanciu päť gólov a tri asistencie.
Česi sa v prvej tretine finálového zápasu dostali k dvom presilovkám, v ktorých mohli otvoriť skóre, no neskórovali. V 15. minúte spravili chybu v strednom pásme, po ktorej sa Švédi dostali do ofenzívnej akcie, ktorú gólom zakončil Juustovaara Karlsson - 1:0. Česi hrali disciplinovane, no z jediného oslabenia v zápase inkasovali. Severania mali v druhej tretine herne navrch a Eklund v 30. minúte v presilovke upravil na 2:0. Keď Boumedienne v 44. minúte využil prihrívku Stenberga a zvýšil na 3:0, vyzeralo to, že je rozhodnuté. Česi sa však v závere vrátili do zápasu počas hry bez brankára. Obranca Adam Jiříček prestrelil brankára Härenstama a 24 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času ho napodobnil Kubiesa. Česi však obrat nedokonali, naopak, Stenberg do gólom do prázdnej bránky potvrdil švédsky triumf.
Duel o bronz sa začal neačakane ofenzívne a už do 5. minúty videli diváci tri góly - 2:1. Fíni v prvej tretine dvakrát stiahli tesný náskok Kanady, no napokon po nej prehrávali 2:3 po presilovkovom góle Parekha. Martone pridal v 22. minúte tretí gól Kanady a keď O´Reilly využil presilovku, dostali Kanaďania hru pod kontrolu. Ruohonen síce v druhej tretine vrátil Fínov do hry, tí však neskôr nevyužili dve presilovky náskok Kanaďanov zvýšil v 54. minúte McKenna. Fíni sa v tretej tretine viackrát dostali do tlaku, no bez želaného efektu.
Švédsko - Česko 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Góly: 15. Juustovaara Karlsson (Berglund), 30. Eklund (Berglund, Stenberg), 44. Boumedienne (Stenberg, V. Björck), 60. Stenberg (Eklund, V. Björck) – 58. Jiříček (Fibigr, Nestrašil), 60. Kubiesa (Fibigr, Čihař). Rozhodcovia: Murray (Kan.), Wuorenheimo – Pekkala (obaja Fín.), LaPointe (Kan.), vylúčení: 4:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 1:0.
Švédsko: Härenstam – Sahlin Wallenius, Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Hkansson, Freij, Johansson – Eklund, Eriksson, Frondell – Genborg, V. Björck, Stenberg – Krantz, Berglund, Pettersson – Juustovaara Karlsson, Nilson, W. Björck – Danielsson.
Česko: Oršulák – Jiříček (A), Fibigr (A), Mrtka, Galvas, Pšenička, Man, Dravecký – Nestrašil, Sikora (C), Čihař – Benák, Curran, Poletín – Titlbach, Hoch, Novotný – Klíma, Drančák, Kubiesa – Chludil
o 3. miesto
Kanada - Fínsko 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)
Góly: 2. O'Reilly (Hage, McKenna), 5. Cootes (Verhoeff, Greentree), 19. Parekh (Hage, McKenna), 22. Martone (Iginla, Parekh), 26. O'Reilly (McKenna, Hage), 54. McKenna (Hage) – 4. Välilä (Ruohonen), 12. Miettinen (Boelius, Kuhta), 35. Ruohonen (Tuuva). Rozhodcovia: Lindner, Tobias – Heinen (všetci USA), Ankerstjerne (Dán.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 7298 divákov.
Kanada: George – C. Reid, Parekh, Brunicke, Carels, Aitcheson, Danford, MacKenzie, Verhoeff – Iginla, Misa, Martone – McKenna, Hage, O'Reilly – Desnoyers, Beaudoin, Reschny – Greentree, Cootes, Luchanko
Finsko: Rimpinen – Kiviharju, Nieminen, Väisänen, Boelius, Jokinen, Välilä, Nykyri – Vanhanen, Miettinen, Hemming – Saarelainen, Ruohonen, Tuuva – Westergärd, Kuhta, Pikkarainen – Vesterinen, Suvanto, Koivu – Kalto
Individuálne ocenenia:
Najužitočnejší hráč (MVP) - Votěch Čihař (ČR)
All-Star tím:
Love Härenstam (Švéd.) – Zayne Parekh (Kan.), Tomáš Galvas (ČR) – Michael Hage (Kan.), Anton Frondell (Švéd.), Vojtěch Čihař (ČR)
Najlepší hráči:
Brankár: Love Härenstam (Švéd.)
Obranca: Adam Jiříček (ČR)
Útočník: Anton Frondell (Švéd.)
