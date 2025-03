Švédka Anderssonová obhájila zlato v skiatlone

MS v severskom lyžovaní Trondheim



beh na lyžiach - skiatlon 20 km ženy (10 km klasicky+10 km voľne): 1. Ebba Anderssonová (Švéd.) 47:57,1 min, 2. Therese Johaugová (Nór.) rovnaký čas ako víťazka, 3. Jonna Sundlingová +10,2 s, 4. Frida Karlssonová (obe Švéd.) +10,5, 5. Heidi Wengová (Nór.) +11,0, 6. Nadja Kälinová (Švaj.) +1:16,1, 7. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) +1:16,4, 8. Astrid Oyre Slindová (Nór.) +1:26,6, 9. Victoria Carlová (Nem.) +1:44,2, 10. Kristin Austgulen Fosnaesová (Nór.) +1:44,8



Trondheim 2. marca (TASR) - Švédska bežkyňa na lyžiach Ebba Anderssonová obhájila na majstrovstvách sveta v nórskom Trondheime zlato v skiatlone. O jej triumfe rozhodla až cieľová fotografia, v ktorej tesne zdolala Nórku Theresu Johaugovú. Bronz si vybojovala Švédka Jonna Sundlingová.Pre Anderssonovú je to tretie individuálne zlato zo svetového šampionátu, dve získala v roku 2023. Celkovo rozšírila svoju zbierku medailí na MS na číslo deväť a hneď svoj prvý štart na tohtoročných MS pretavila v zisk najcennejšieho kovu.povedala víťazka pretekov v televíznom rozhovore.Podobne ako v sobotňajších pretekoch mužov, tak aj na ženy čakalo v skiatlone šesť okruhov. Prvú polovicu išli klasickou technikou a druhú časť voľne. Od úvodu sa išlo vo vysokom tempe, udávali ho Nórky na čele s Johaugovou. Tímovou prácou sa ich držali reprezentantky Švédska, no veľmi rýchlo sa tvorili skupiny a trhalo poradie. Už na prvom medzičase sa vytvorila 16-členná skupinka, po dvoch kolách boli na čele zhodne po tri bežkyne na lyžiach z Nórska a Švédska, ostatné pretekárky začali postupne čoraz viac strácať. Tempo síce postupne opadlo, ale ostatným skupinkám sa vzďaľovala šanca na pódiové umiestnenia.Pri prezúvaní do "skejtovej" časti Slindovej ušla lyža a musela s Karlssonovou doháňať manko. Tento tandem sa dlho neudržal pokope, Švédka sa v štvrtom okruhu oddelila a stále živila nádej na medailu. Medzitým na čele naďalej udávala tempo Johaugová. Na méte 15,3 km sa snažila odtrhnúť od konkurentiek, ale tie jej vysoké tempo a nasadenie zvládali. V poslednej zákrute pred nájazdom do posledného okruhu prišlo k pádu a dôležitému okamihu pretekov, Sundlingovej ušla lyža a Wengová sa jej už nevedela vyhnúť a tiež skončila v snehu. Boj o najcennejší kov zostal medzi Johaugovou a Anderssonovou. Strhujúca bitka pokračovala až do samotného záveru, rozhodnutie prišlo až na cieľovej páske. Vo foto finiši uspela minimálnym rozdielom Anderssonová pred svojou nórskou súprkou.