Švédka Anderssonová sa stala prvou víťazkou ženského maratónu
Autor TASR,aktualizované
Tesero 22. februára (TASR) - Švédska bežkyňa na lyžiach Ebba Anderssonová sa stala víťazkou nedeľných pretekov na 50 km klasicky s hromadným štartom na ZOH 2026. V historicky prvej päťdesiatke žien pod piatimi kruhmi ju na pódiu doplnili strieborná Nórka Heidi Wangová s mankom 2:15,3 min a bronzová Švajčiarka Nadja Kälinová s odstupom +6:41,5 min.
Anderssonová rozhodla o svojom prvenstve už na 30. kilometri, keď na prvom stúpaní ihneď po výmene lyží unikla Wengovej. Dvadsaťosemročná Švédka sa dočkala prvého zlata pod piatimi kruhmi, doteraz mala na konte štyri strieborné medaily a jeden bronz. Medzi jej doterajšie úspechy patria aj štyri tituly majsterky sveta z individuálnych disciplín, vrátane triumfu na 30 km klasicky v Planici 2023. Anderssonová sa zároveň rehabilitovala po nepodarenom vystúpení v štafete na hrách, keď na svojom úseku spadla, zlomila lyžu a vytvorila výraznú stratu na vedúce Nórky. Jej vysoko favorizovaný tím na zlato sa tak musel uspokojiť so striebrom.
Wengová sa v 34 rokoch dočkala najcennejšieho individuálneho úspechu z olympiády, na konte mala predtým dva bronzy zo skiatlonu v Soči i ZOH 2026. Kälinová získala druhý cenný kov na vrcholnom podujatí, v Tesere sa už tešila zo striebra v tímšprinte. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
Na náročnej trati za slnečného počasia sa od úvodu vytvárali výrazné odstupy medzi bežkyňami. Súboj o zlato sa zúžil na vedúcu dvojicu už na méte 8,5 km, keď sa Anderssonová a Wengová ocitli na čele osamotene. O bronz súperila pätica a Kälinová ukázala svoje šprintérske schopnosti a rozhodla v úplnom závere, keď predstihla o 2,4 sekundy Nórku Kristin Fosnäsovú. Líderka poradia Svetového poradia Jessica Digginsová dobehla na 5. mieste, o ďalších 2,5 sekundy späť.
Preteky boli ochudobnené o štart Švédky Fridy Karlssonovej, víťazka skiatlonu a 10 km voľne s intervalovým štartom ochorela a prišla tak o šancu triumfovať vo všetkých individuálnych vytrvalostných disciplínach na hrách a napodobniť počin Nórky Therese Johaugovej spred štyroch rokov z Pekingu. Karlssonová získala zlato aj pred rokom na MS v Trondheime, kde sa išla prvá päťdesiatka žien na vrcholnom podujatí.
Švédky nastúpili iba vo dvojici, zo zdravotných dôvodov neodštartovala ani čerstvá olympijská šampiónka z tímšprintu Jonna Sundlingová. Ani komplikácie pred záverečnými pretekmi nič nezmenili na tom, že Švédky olympiádu v bielej stope úplne ovládli, získali celkovo 5 zlatých, 4 strieborné a jednu bronzovú medailu.
ZOH 2026 - beh na lyžiach
ženy - 50 km klasicky s hromadným štartom:
1. Ebba Anderssonová (Švéd.) 2:16:28,2 h, 2. Heidi Wengová (Nór.) +2:15,3 min, 3. Nadja Kälinová (Švajč.) +6:41,5, 4. Kristin Fosnäsová (Nór.) +6:43,9, 5. Jessica Digginsová (USA) +6:46,4, 6. Teresa Stadloberová (Rak.) +6:55,7, 7. Kerttu Niskanenová (Fín.) +6:59,0, 8. Eliza Rucková-Michaleková (Poľ.) +7:19,4, 9. Katharina Hennigová Dotzlerová (Nem.) +8:48,2, 10. Emma Ribomová (Švéd.) +8:50,4
