Švédka Anderssonová triumfovala na 10 km klasicky

Ruka 25. novembra (TASR) - Aj druhé preteky žien v novom ročníku Svetového pohára v behu na lyžiach priniesli triumf reprezentantky Švédska. Ebba Anderssonová vyhrala v sobotu vo fínskom stredisku Ruka preteky na 10 km klasicky s intervalovým štartom s náskokom 4,9 sekundy pred Rosie Brennanovou z USA. Tretia skončila ďalšia Švédka Frida Karlssonová (+9,9 s).



Sezóna SP odštartovala na severe Európy v piatok, keď sa z víťazstva v šprinte klasicky tešila Švédka Emma Ribomová. Tá v sobotu skončila štrnásta a zostala na čele celkového poradia seriálu s náskokom troch bodov pred krajankou Jonnou Sundlingovou. V nedeľu sú v Ruke na programe preteky na 20 km voľne s hromadným štartom. Slovensko nemá na úvodnom podujatí SP zastúpenie.



"Išlo sa mi dobre, menšie problémy som mala iba v druhom okruhu, ale snažila som sa držať tempo. S Rosie Brennanovou to bol tesný súboj a som rada, že sa mi ju podarilo zdolať. Je to skvelý štart do Svetového pohára pre celý náš tím," povedala v cieli víťazka Anderssonová.