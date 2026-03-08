< sekcia Šport
Švédka Karlssonová triumfovala v Lahti na 10 km klasicky
Autor TASR,aktualizované
Lahti 8. marca (TASR) - Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová sa stala víťazkou nedeľných pretekov na 10 km klasicky Svetového pohára vo fínskom Lahti. Na druhej priečke zaostala o 4,1 sekundy jej krajanka Linn Svahnová a prvú trojku doplnila líderka celkového poradia seriálu Američanka Jessica Digginsová (+6,2 s).
Dvadsaťšesťročná olympijská šampiónka v tejto disciplíne aj v skiatlone Karlssonová si pripísala druhý triumf v prebiehajúcej sezóne SP a štrnásty v kariére. „Chcela som ísť svoje vlastné preteky. Počula som, že je to medzi mnou a Linn, takže to bolo veľmi vzrušujúce. V cieli sme si povedali, že je to dvojité víťazstvo. Po olympiáde som bola chorá, ale veľmi som sa tešila na ďalšie preteky, že budem robiť to, čo najlepšie viem. Som veľmi rada, že som tu a aj vďaka fanúšikom pri trati to bola zábava. Veľmi sa teším na ďalšie preteky,“ povedala Karlssonová v televíznom prenose.
Víťazka olympijského šprintu Svahnová sa v Lahti umiestnila na druhej priečke po druhýkrát, v sobotu ju obsadila v šprinte. Pre Digginsovú je to druhé pódiové umiestnenie v pretekoch na 10 km klasicky v tomto ročníku.
Svetový pohár vo fínskom Lahti - 10 km klasicky:
1. Frida Karlssonová 25:57,6 min, 2. Linn Svahnová (obe Švéd.) +4,1 s, 3. Jessica Digginsová (USA) +6,2, 4. Daria Nepriajevová (Rus.) +16,5, 5. Heidi Wengová (Nór.) +17,0, 6. Jonna Sundlingová +19,1, 7. Moa Ilarová (obe Švéd.) +24,9, 8. Johanna Matintalová, Jasmi Joensuuová (obe Fín.) obe +29,3, 10. Teresa Stadloberová (Rak.) +36,2
Poradie SP (po 35 zo 42 pretekov):
1. Digginsová 1898 b, 2. Ilarová 1634, 3. Maja Dahlqvistová (Švéd.) 1331, 4. Wengová 978, 5. Sundlingová 932, 6. Nadine Faehndrichová (Švajč.) 918
Poradie v dlhých behoch (po 13 zo 16 pretekov):
1. Digginsová 1091 b, 2. Ilarová 903, 3. Wengová 702, 4. Karoline Simpsonová-Larsenová (Nór.) 655, 5. Karlssonová 640, 6. Stadloberová 587
