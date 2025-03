Švédka Karlssonová získala zlato na 50 km voľne

MS v severských disciplínach v Trondheime - beh na lyžiach:



ženy - 50 km voľne s hromadným štartom: 1. Frida Karlssonová (Švéd.) 2:24:55,3 h, 2. Heidi Wengová +2,1 s, 3. Therese Johaugová (obe Nór.) +2,9, 4. Ebba Anderssonová +18,7, 5. Jonna Sundlingová (obe Švéd.) +4:11,8, 6. Nora Sannessová (Nór.) +7:00,3, 7. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) +7:30,7, 8. Nadja Kälinová (Švaj.) +8:17,2, 9. Flora Dolciová (Fr.) +8:19,0, 10. Astrid Slindová (Nór.) +9:35,1



Trondheim 9. marca (TASR) - Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová triumfovala v pretekoch na 50 km voľne s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v nórskom Trondheime. V dramatickom závere prekonala domácu dvojicu Heidi Wengová (+2,1 s) a Therese Johaugová (+2,9).Dvadsaťpäťročná Švédka získala prvé individuálne zlato na tohtoročnom svetovom šampionáte a celkovo premiérové z doterajších účinkovaní na MS. V zbierke má z Trondheimu najcennejší kov zo štafety a v rovnakej disciplíne uspela aj v roku 2019.Aj keď išlo o najdlhšiu vzdialenosť v rámci pretekoch Svetového pohára, tak sa favoritky veľmi rýchlo oddelili od ostatných. Už na méte 1,2 km sa vytvorila osemčlenná skupinka, v nej nechýbala so žltým dresom Švédka Eba Anderssonová. Vo vysokom tempe, aj keď za ťažkých podmienok, postupne odpadávali pretekárky a líderska skupinka sa čoraz viac zmenšovala.V druhom kole sa v priebehu necelých dvoch kilometrov oddelila skupinka štyroch, zhodne v nej boli dve zástupkyne zo Švédska a Nórska. Neskôr začal strácať Astrid Öyre Slindová, ktorá navyše spadla a už po tretine pretekov bolo jasné, že sa asi nezapojí do bojov o pódiové umiestnenie. Medzitým sa na čele striedali Švédky s Nórkami a výrazným spôsobom sa kontrolovali.Bez zmien to pokračovalo aj v druhej polovici pretekov, bolo jasné, že sa o zložení na prvých štyroch miestach rozhodne v poslednom kole. Severské kvarteto sa navzájom kontrolovalo a nik sa dlho nevedel odtrhnúť do rozhodujúceho náskoku. Rozhodnutie prišlo až pred záverečným kopcom, kde nešťastne spadla Anderssonová a prišla tak možnosť zabojovať o medaily. Naproti tomu jej krajanka Karlssonová si pošetrila najviac síl a v správnej chvíli sa odtrhla od nórskej dvojice. V záverečnom šprinte o striebro dokázala Wengová prejsť cez Johaugovú, ktorá napokon získala bronz.