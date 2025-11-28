< sekcia Šport
Švédka Karlssonová zvíťazila na 10 km klasicky v Ruke
Obhajkyňa celkového prvenstva Američanka Jessie Digginsová odštartovala svoju poslednú sezónu v seriáli SP piatou priečkou (+27,6).
Autor TASR
Ruka 28. novembra (TASR) - Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová triumfovala na podujatí Svetového pohára vo fínskej Ruke v disciplíne 10 km klasicky. Dvadsaťšesťročná Švédka uspela na úvodnom podujatí nového ročníka časom 25:31,8 min, na druhej priečke sa umiestnila Nórka Heidi Wengová (+10,5 s) a tretiu klasifikovali Švédku Moa Ilarovú (+18,3).
Prvá zastávka sa obišla bez slovenskej účasti, reprezentanti naskočia do kolotoča Svetového pohára najskôr v polovici decembra vo švajčiarskom Davose.
Úvodnú métu na trati zloženej z dvoch päťkilometrových okruhov stanovila Nórka Julie Bjervig Drivenesová časom 26:22,5 min. Dlhú dobu držala pozíciu líderky na medzičasoch, neskôr sa dostávali k slovu očakávané favoritky na triumf. Konkurencii však odskočila Karlssonová, po pomalšom prvom okruhu pridala v druhej polovici do tempa a postupne svoj náskok navyšovala. Ostatné pretekárky sa jej napokon nedokázali výraznejšie priblížiť.
SP v behu na lyžiach (Ruka/Fín.) - 10 km klasicky - výsledky:
1. Frida Karlssonová (Švéd.) 25:31,8 min., 2. Heidi Wengová (Nór.) +10,3 s, 3. Moa Ilarová (Švéd.) +18,3, 4. Ebba Anderssonová (Švéd.) +21,2, 5. Jessie Digginsová (USA) +27,6, 6. Kristin Austgulen Fosnaesová (Nór.) +37,2, 7. Teresa Stadloberová (Rak.) +40,6, 8. Karoline Simpsonová-Larsenová (Nór.) +43,0, 9. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) +45,4, 10. Jasmi Joensuuová (Fín.) +49,3
