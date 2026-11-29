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Švédka Svahnová triumfovala po šprinte aj na 20 km
Dvadsaťšesťročná Švédka bola v Ruke mimoriadne úspešná, vo všetkých troch podujatiach skončila medzi najlepšou trojkou.
Autor TASR
Ruka 29. novembra (TASR) - Švédska bežkyňa na lyžiach Linn Svahnová zaznamenala na úvodnom podujatí nového ročníka Svetového pohára vo fínskej Ruke druhý triumf. K sobotňajšiemu víťazstvu v šprinte klasicky pridala v nedeľu prvé miesto na 20 km voľne s hromadným štartom. Na pódiu ju doplnili krajanky Moa Ilarová a Lisa Erikssonová.
Dvadsaťšesťročná Švédka bola v Ruke mimoriadne úspešná, vo všetkých troch podujatiach skončila medzi najlepšou trojkou. Celkovo zaznamenala 22. kariérové víťazstvo v rámci Svetového pohára.
Od úvodu sa dištančné preteky zmenili na prevažne švédsko-nórsky súboj na čelných pozíciách. Do tejto zostavy sa dokázala pridať len Ruska Natalia Terentievová a Nemka Helen Hoffmannová. Na záverečnom meranom úseku bolo v hre o prvenstvo 13 pretekárok. Svahnová to však po taktickej stránke zvládla dokonale, na posledných 1500 m poskočila o šesť miest a napokon si s prehľadom prišla po ďalší triumf. Ilarová dokázala v tesnom finiši zdolať Erikssonovú a vybojovať si druhé miesto.
Dvadsaťšesťročná Švédka bola v Ruke mimoriadne úspešná, vo všetkých troch podujatiach skončila medzi najlepšou trojkou. Celkovo zaznamenala 22. kariérové víťazstvo v rámci Svetového pohára.
Od úvodu sa dištančné preteky zmenili na prevažne švédsko-nórsky súboj na čelných pozíciách. Do tejto zostavy sa dokázala pridať len Ruska Natalia Terentievová a Nemka Helen Hoffmannová. Na záverečnom meranom úseku bolo v hre o prvenstvo 13 pretekárok. Svahnová to však po taktickej stránke zvládla dokonale, na posledných 1500 m poskočila o šesť miest a napokon si s prehľadom prišla po ďalší triumf. Ilarová dokázala v tesnom finiši zdolať Erikssonovú a vybojovať si druhé miesto.
SP vo fínskej Ruke - 20 km voľne s hromadným štartom:
1. Linn Svahnová 49:59,6 min., 2. Moa Ilarová, 3. Lisa Erikssonová (všetky Švéd.) obe +1,2 s, 4. Natalia Terentievová (Rus.) +1,6, 5. Eva Ingebrigtsenová +3,1, 6. Karoline Gröttingová (obe Nór.) +3,6, 7. Helen Hoffmannová (Nem.) +3,8, 8. Tiril Udnes Wengová +4,1, 9. Nora Sannessová +7,5, 10. Kristin Fosnäsová (všetky Nór.) +7,5
1. Linn Svahnová 49:59,6 min., 2. Moa Ilarová, 3. Lisa Erikssonová (všetky Švéd.) obe +1,2 s, 4. Natalia Terentievová (Rus.) +1,6, 5. Eva Ingebrigtsenová +3,1, 6. Karoline Gröttingová (obe Nór.) +3,6, 7. Helen Hoffmannová (Nem.) +3,8, 8. Tiril Udnes Wengová +4,1, 9. Nora Sannessová +7,5, 10. Kristin Fosnäsová (všetky Nór.) +7,5