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Švédky otočili odvetu so Slovinkami a získali druhú trofej

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítot

Švédky prehrali prvé dva sety, ale dokázali zápas otočiť.

Autor TASR
Ľubľana 11. júla (TASR) - Volejbalistky Švédska získali svoju druhú trofej v Európskej lige. V sobotňajšej finálovej odvete v Ľubľane zdolali domáce Slovinky 3:2 a nadviazali tak na rovnaké víťazstvo z domácej pôdy v Örebro. Jedným z rozhodcov duelu bol Slovák Igor Porvazník.

Švédky prehrali prvé dva sety, ale dokázali zápas otočiť. V zlatom sete vyhrali 15:12. Severanky triumfovali v EL po dvoch rokoch. Slovinky predtým v semifinále vyradili slovenské reprezentantky po výsledkoch 3:0 v Nitre a 3:0 v Ľubľane.



volejbal-ženy - finále Európskej ligy

odveta:

Slovinsko - Švédsko 2:3 (15, 18, -20, -18, -12)

/prvý zápas: 2:3, trofej získali Švédky/
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