Švédky otvorili turnaj výhrou, Nemecko zdolali 4:1

Na snímke hokejistka Švédska Lina Ljungblomová (druhá vpravo) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne vo štvrtok 5. februára 2026. Foto: TASR/AP

Dvoma gólmi sa pod to podpísala Lina Ljungblomová.

Autor TASR
Miláno 5. februára (TASR) - Olympijský turnaj hokejistiek sa začal vo štvrtok, deň pred otváracím ceremoniálom, zápasom medzi Švédskom a Nemeckom. Severanky vyhrali 4:1, dvoma gólmi sa pod to podpísala Lina Ljungblomová.

V druhom stretnutí B-skupiny domáce Talianky zvíťazili rovnakým výsledkom nad Francúzkami. Kristin Della Rovereová prispela k historicky prvému olympijskému triumfu talianskych hokejistiek gólom a asistenciou. Bol to prvý olympijský hokejový duel, ktorý sa uskutočnil v novej milánskej aréne Santagiulia.

Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.



ZOH26 - hokej-ženy

B-skupina:

Švédsko - Nemecko 4:1 (1:1, 2:0, 1:1)

Taliansko - Francúzsko 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
