Švédky otvorili turnaj výhrou, Nemecko zdolali 4:1
Dvoma gólmi sa pod to podpísala Lina Ljungblomová.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 5. februára (TASR) - Olympijský turnaj hokejistiek sa začal vo štvrtok, deň pred otváracím ceremoniálom, zápasom medzi Švédskom a Nemeckom. Severanky vyhrali 4:1, dvoma gólmi sa pod to podpísala Lina Ljungblomová.
V druhom stretnutí B-skupiny domáce Talianky zvíťazili rovnakým výsledkom nad Francúzkami. Kristin Della Rovereová prispela k historicky prvému olympijskému triumfu talianskych hokejistiek gólom a asistenciou. Bol to prvý olympijský hokejový duel, ktorý sa uskutočnil v novej milánskej aréne Santagiulia.
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.
ZOH26 - hokej-ženy
B-skupina:
Švédsko - Nemecko 4:1 (1:1, 2:0, 1:1)
Taliansko - Francúzsko 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
