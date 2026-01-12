< sekcia Šport
Švédky si poradili so Švajčiarkami 3:0 a vedú A-skupinu
Švajčiarky sú bez bodu na poslednej štvrtej priečke.
Autor TASR
Membertou 12. januára (TASR) - Švédske hokejistky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta tejto kategórie pripísali druhé víťazstvo. V pondelok zdolali v kanadskom Membertou rovesníčky zo Švajčiarska 3:0 a so šiestimi bodmi priebežne vedú tabuľku A-skupiny. Švajčiarky sú bez bodu na poslednej štvrtej priečke.
MS hráčok do 18 rokov
A-skupina:
Švédsko - Švajčiarsko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
tabuľka:
1. Švédsko 2 2 0 0 0 7:1 6
2. Kanada 1 1 0 0 0 9:0 3
3. Maďarsko 1 0 0 0 1 1:4 0
4. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 0:12 0
A-skupina:
Švédsko - Švajčiarsko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
tabuľka:
1. Švédsko 2 2 0 0 0 7:1 6
2. Kanada 1 1 0 0 0 9:0 3
3. Maďarsko 1 0 0 0 1 1:4 0
4. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 0:12 0