Švédky si poradili so Švajčiarkami 3:0 a vedú A-skupinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Švajčiarky sú bez bodu na poslednej štvrtej priečke.

Autor TASR
Membertou 12. januára (TASR) - Švédske hokejistky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta tejto kategórie pripísali druhé víťazstvo. V pondelok zdolali v kanadskom Membertou rovesníčky zo Švajčiarska 3:0 a so šiestimi bodmi priebežne vedú tabuľku A-skupiny. Švajčiarky sú bez bodu na poslednej štvrtej priečke.



MS hráčok do 18 rokov

A-skupina:

Švédsko - Švajčiarsko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)



tabuľka:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 7:1 6

2. Kanada 1 1 0 0 0 9:0 3

3. Maďarsko 1 0 0 0 1 1:4 0

4. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 0:12 0
