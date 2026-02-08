< sekcia Šport
Švédky si zaistili postup z béčka, Francúzsko zdolali 4:0
Švédky sú v „béčku“ zatiaľ stopercentné.
Autor TASR
Miláno 8. februára (TASR) - Švédske hokejistky vyhrali v nedeľnom zápase základnej B-skupiny na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo nad Francúzkom 4:0. V predstihu si tak zaistili postup do play off.
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri. Švédky sú v „béčku“ zatiaľ stopercentné.
B-skupina:
Francúzsko - Švédsko 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
