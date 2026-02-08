Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. február 2026Meniny má Zoja
< sekcia Šport

Švédky si zaistili postup z béčka, Francúzsko zdolali 4:0

.
Švédska hokejistka Jessica Adolfssonová sa teší z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Taliansko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 7. februára 2026. Foto: TASR/AP

Švédky sú v „béčku“ zatiaľ stopercentné.

Autor TASR
Miláno 8. februára (TASR) - Švédske hokejistky vyhrali v nedeľnom zápase základnej B-skupiny na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo nad Francúzkom 4:0. V predstihu si tak zaistili postup do play off.

Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri. Švédky sú v „béčku“ zatiaľ stopercentné.


B-skupina:

Francúzsko - Švédsko 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Nedeľa 8. februára

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

OTESTUJTE SA: Mysleli ste si, že je to pravda? Omyl!