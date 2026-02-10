Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
Švédky v B-skupine stopercentné, Japonky zdolali 4:0

Na snímke švédska hokejistka Sofie Lundinová (v popredí) sa raduje po strelení gólu v zápase B-skupiny Japonsko - Švédsko na zimných olympijských hrách (ZOH) 2026 v Miláne 10. februára 2026. Foto: TASR/AP

Do štvrťfinále postúpili bez straty bodu. Japonky ukončili svoje ťaženie pod piatimi kruhmi s jedným víťazstvom na konte a v B-skupine obsadili 4. priečku.

Miláno 10. februára (TASR) - Hokejistky Švédska zvíťazili aj vo svojom štvrtom vystúpení v B-skupine turnaja na ZOH 2026. V utorkovom dueli zdolali Japonsko 4:0 a do štvrťfinále postúpili bez straty bodu. Japonky ukončili svoje ťaženie pod piatimi kruhmi s jedným víťazstvom na konte a v B-skupine obsadili 4. priečku.

Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.



ZOH 2026 - hokej-ženy:

Japonsko - Švédsko 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
