Švédky v B-skupine stopercentné, Japonky zdolali 4:0
Do štvrťfinále postúpili bez straty bodu. Japonky ukončili svoje ťaženie pod piatimi kruhmi s jedným víťazstvom na konte a v B-skupine obsadili 4. priečku.
Autor TASR
Miláno 10. februára (TASR) - Hokejistky Švédska zvíťazili aj vo svojom štvrtom vystúpení v B-skupine turnaja na ZOH 2026. V utorkovom dueli zdolali Japonsko 4:0 a do štvrťfinále postúpili bez straty bodu. Japonky ukončili svoje ťaženie pod piatimi kruhmi s jedným víťazstvom na konte a v B-skupine obsadili 4. priečku.
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.
ZOH 2026 - hokej-ženy:
Japonsko - Švédsko 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
