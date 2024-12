Švédky vyhrali úvodnú štafetu, Slovenky skončili na 15. mieste

Kontiolahti 1. decembra (TASR) - Švédske biatlonistky vyhrali úvodnú štafetu na 4x6 km na podujatí Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. Kvarteto Anna Magnussonová, Sara Anderssonová, Hanna Öbergová a Elvira Öbergová triumfovalo s náskokom 29 sekúnd pred Francúzskom, tretie finišovalo Nórsko (+36,2). Slovenský tím v zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská-Fialková, Mária Remeňová a Zuzana Remeňová skončil na 15. mieste so stratou 5:17,1 min.



Výborne začali Češky a po prvých dvoch streľbách sa zásluhou Jessicy Jíslovej posúvali vyššie a odovzdávali na druhej priečke. Bezchybný výkon predviedla Markéta Davidová, ktorá posunula Češky na čelo výsledkovej listiny pred favorizované Francúzsko. Na treťom úseku tak mala solídnu východiskovú pozíciu Tereza Voborníková. Šancu na pódiový výsledok však nezvládla a v minisúboji proti Sophie Chauveauovej bežecky i strelecky zaostávala. Po nevydarenej položke v ľahu sa prepadla na štvrté miesto a pred záverečným úsekom odovzdávala piata. Za Francúzky ho absolvovala Julia Simonová, ktorá "vybuchla" na záverečnej streľbe a musela si okrútiť trestné kolo. Súboj o prvenstvo sa tak poriadne zamotal a Simonová vybehla na záverečné stovky metrov bok po boku so Elvirou Öbergovou. Dvadsaťpäťročná Švédka sa utrhla Simonovej, ktorú navyše začali trápiť v stúpaní kŕče v ľavom lýtku a do cieľa prišla so sebazaprením.



Sľubný vstup do pretekov zaznamenala Ema Kapustová, ktorá figurovala na ôsmej priečke a Paulíne Bátovskej-Fialkovej odovzdala na 11. pozícii. Najskúsenejšej členke slovenského tímu však preteky nevyšli, v ľahu musela absolvovať trestné kolo a výsledkovou listinou sa mierne prepadla. Dobre začala Mária Remeňová, ktorá na ležke sklopila terče bez nutnosti dobíjania a dvakrát úspešne použila náhradný náboj v stojke. Na jedno trestné kolo však musela zamieriť Zuzana Remeňová, ktorá však dokázala prísť do cieľa pred Lotyšskom a krátko pred hroziacim stiahnutím z trate rozhodcami.