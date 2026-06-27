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Švédky vyhrali v Maďarsku v prvom zápase semifinále 3:2

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Víťaz dvojzápasu si zahrá finále proti jednému z dvojice Slovensko - Slovinsko.

Autor TASR
Kecskemét 27. júna (TASR) - Maďarské volejbalistky podľahli v prvom zápase semifinále Európskej ligy Švédkam 2:3. Maďarky vyhrávali na domácej palubovke v Kecskeméte 2:1 na sety, no ten štvrtý prehrali pomerom 22:25 a Severanky zvládli rozhodujúci piaty set 15:12. Odveta v Örebro je na programe 1. júla.

Víťaz dvojzápasu si zahrá finále proti jednému z dvojice Slovensko - Slovinsko. Slovenky odštartujú semifinále nedeľným domácim duelom v Nitre od 18.00 h. Zverenkyne trénera Martina Volpiniho predtým podobne ako ostatné semifinalistky neprehrali v hlavnej časti ani jeden zo šiestich zápasov a na ceste medzi najlepšiu štvorku stratili len dva sety. Okrem možnosti zahrať si o prvenstvo získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028.



Európska liga - semifinále

prvý zápas:

Maďarsko - Švédsko 2:3 (-21, 18, 14, -22, -12)

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