Švédky vystavili Slovenkám stopku, Lopušanová vyrovnala rekord
Cenný skalp Fínska zo skupinovej fázy Slovenkám s veľkou pravdepodobnosťou zaistil zotrvanie v elitnej kategórii MS „18“.
Autor TASR,aktualizované
Sydney 15. januára (TASR) - Slovenská hokejistka Nela Lopušanová vyrovnala rekord Američanky Coyne Schofieldovej v počte bodov na MS do 18 rokov. Sedemnásťročná útočníčka si pripísala vo štvrtok bod za gól a na štvrtom turnaji osemnásťročných tak nazbierala dovedna 33 bodov (22+11). Jej tím však prehral vo štvrťfinále so Švédskom 2:7, pravdepodobne skončí šiesty a na turnaji tak už neodohrá ani jeden duel.
Cenný skalp Fínska zo skupinovej fázy Slovenkám s veľkou pravdepodobnosťou zaistil zotrvanie v elitnej kategórii MS „18“. Zápas o záchranu by odohrali jedine v prípade, ak by jedna krajina z dvojice Fínsko a Maďarsko zdolala svojho štvrťfinálového súpera. Obe si však zmerajú sily s favoritkami na celkový triumf, Fínky nastúpia proti Kanade a Maďarky proti USA.
Mladé Slovenky v prvej tretine predviedli pozorný výkon a vyzeralo to tak, že aj napriek početnej streľbe Švédok sa pôjde do šatne za bezgólového stavu. V 19. minúte však prišla priamočiara akcia v podaní favoritiek a Nellie Norenová prekonala Marianu Sumegovú. Lopušanová si predtým sama vytvorila možnosť ísť zoči voči brankárke Švédska, no v zakončení zlyhala. V prostrednej časti hry doplatili slovenské reprezentantky na nevydarenú päťminútovku, počas ktorej inkasovali trikrát a prehrávali už 0:4. Pozitívnym momentom bol gól kapitánky Lopušanovej z 33. minúty, ktorým vyrovnala Schofieldovú. K tejto bilancii však už nebude mať pravdepodobne možnosť pridať ďalšie body, keďže štvrtá účasť na šampionáte do 18 rokov je zároveň jej poslednou. Druhý gól Slovenska vsietila Lenka Karkošková, no severanky odpovedali ešte dvoma presnými zásahmi.
Lopušanová dve minúty pred koncom druhej tretiny takmer prekonala rekord Schofieldovej tým najefektnejším spôsobom. V rohu klziska získala puk na svoju hokejku a pokúsila sa o zakončenie spoza bránky, zvané aj „michigan“. „Myslela som na to už pred zápasom. Podarilo sa mi to pri mojej premiére v roku 2023 a chcela som to podobným spôsobom aj uzavrieť. Podarilo sa mi vypracovať si príležitosť, no nevyšlo to. Som rada, že som to aspoň vyskúšala,“ povedala Lopušanová podľa webu Medzinárodnej hokejovej federácie.
Svoju zverenkyňu pochválil aj tréner Michal Kobezda. „Nela bola našou najdôležitejšou hráčkou, skvelou líderkou a rovnako aj výbornou spoluhráčkou. Do budúcnosti jej prajem len to najlepšie a samozrejme, uvidíme ju ešte v A-tíme. Dnes to na výhru nestačilo, no dievčatá dali do toho všetko,“ zhodnotil Kobezda. V ďalšom štvrtkovom štvrťfinále zdolali Češky reprezentáciu Švajčiarska gólom zo záveru stretnutia tesne 2:1.
MS hokejistiek do 18 rokov
štvrťfinále /Sydney/:
Švédsko - SLOVENSKO 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
Góly: 19. Norenová (Westerlindová, Stalnackeová), 27. Nordqvistová (Lindgrenová), 30. Lindgrenová (Ostermanová, Blarandová), 31. Stridhová (Lindgrenová), 44. Grillforsová (Nordqvistová), 53. Lindgrenová (Grillforsová, Nordqvistová), 60. Nygrenová - 33. Lopušanová (Juríková), 51. Karkošková (Lipnická, Letašiová). Rozhodovali: Martinová (Kan.), Schmidleinová (USA) – Gagnová (Kan.), Johnstonová (USA), vylúčené: 6:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 2872 divákov.
Zostava SR 18: Sumegová – Rošková, Letašiová, Čellárová, Roštecká, Luptáková, Kubáňová, Lipnická, Konrádová - Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová – Geröová, Miškovičová, Lipčáková – Krištofíková, Nogová, Plvanová
ďalší výsledok:
Česko - Švajčiarsko 2:1
zostávajúci štvrťfinálový program:
štvrtok
22.00 USA - Maďarsko
piatok
1.30 Kanada - Fínsko
