Švédky zdolali Česko 2:0 a postúpili do semifinále
Skóre otvorila počas presilovky v 25. minúte útočníčka Hanna Olssonová.
Autor TASR
Miláno 13. februára (TASR) - Švédske hokejistky si na olympijskom turnaji v Miláne zabezpečili postup do semifinále. V piatkovom štvrťfinále zdolali Česko 2:0 a medzi najlepšou štvorkou na olympiáde sa predstavia prvýkrát od Soči 2014.
Skóre otvorila počas presilovky v 25. minúte útočníčka Hanna Olssonová. Češky sa pri svojej druhej účasti na ZOH dlho držali na rozdiel jedného gólu. Napokon však nepridali druhé víťazstvo na turnaji a postup potvrdila gólom do prázdnej bránky Hilda Svenssonová. Švédky tak zostali nezdolané, v skupine predtým zvládli všetky stretnutia so skóre 18:2.
ZOH 2026 - hokej-ženy:
štvrťfinále
Česko - Švédsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly: 25. Olssonová, 60. Svenssonová
