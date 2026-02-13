Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
Švédky zdolali Česko 2:0 a postúpili do semifinále

Česká hokejistka Klára Seroiszková (7) a Hanna Thuviková (22) zo Švédska počas štvrťfinálového zápasu Česko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne 13. februára 2026. Foto: TASR/AP

Skóre otvorila počas presilovky v 25. minúte útočníčka Hanna Olssonová.

Autor TASR
Miláno 13. februára (TASR) - Švédske hokejistky si na olympijskom turnaji v Miláne zabezpečili postup do semifinále. V piatkovom štvrťfinále zdolali Česko 2:0 a medzi najlepšou štvorkou na olympiáde sa predstavia prvýkrát od Soči 2014.

Skóre otvorila počas presilovky v 25. minúte útočníčka Hanna Olssonová. Češky sa pri svojej druhej účasti na ZOH dlho držali na rozdiel jedného gólu. Napokon však nepridali druhé víťazstvo na turnaji a postup potvrdila gólom do prázdnej bránky Hilda Svenssonová. Švédky tak zostali nezdolané, v skupine predtým zvládli všetky stretnutia so skóre 18:2.



ZOH 2026 - hokej-ženy:

štvrťfinále

Česko - Švédsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Góly: 25. Olssonová, 60. Svenssonová
