Švédky zdolali Japonsko 8:4 v prvom kole turnaja žien
Do semifinále postúpia prvé štyri tímy z desaťčlennej tabuľky.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 12. februára (TASR) - Reprezentantky Švédska úspešne vstúpili do súťaže žien v curlingu na ZOH 2026. Obhajkyne striebra spred štyroch rokov vyhrali v Cortine d'Ampezzo v prvom kole nad Japonskom 8:4. Do semifinále postúpia prvé štyri tímy z desaťčlennej tabuľky.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - curling
ženy - základná skupina - 1. kolo:
Kórejská republika - USA 4:8, Japonsko - Švédsko 4:8, Taliansko - Švajčiarsko 4:7, Kanada - Dánsko 10:4
