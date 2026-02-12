Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švédky zdolali Japonsko 8:4 v prvom kole turnaja žien

Na snímke ženský tím z Dánska počas zápasu v základnej skupine v curlingu proti Kanade na zimných olympijských hrách (ZOH) 2026 v Cortine d'Ampezzo 12. februára 2026. Foto: TASR/AP

Do semifinále postúpia prvé štyri tímy z desaťčlennej tabuľky.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 12. februára (TASR) - Reprezentantky Švédska úspešne vstúpili do súťaže žien v curlingu na ZOH 2026. Obhajkyne striebra spred štyroch rokov vyhrali v Cortine d'Ampezzo v prvom kole nad Japonskom 8:4. Do semifinále postúpia prvé štyri tímy z desaťčlennej tabuľky.



ZOH 2026 v Miláne a Cortine - curling

ženy - základná skupina - 1. kolo:

Kórejská republika - USA 4:8, Japonsko - Švédsko 4:8, Taliansko - Švajčiarsko 4:7, Kanada - Dánsko 10:4
