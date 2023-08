Švédky zdolali USA v rozstrele, vo štvrťfinále ich čakajú Japonky

futbal-ženy - MS:



osemfinále

Švédsko - USA 0:0, rozstrel z 11 m 5:4



Holandsko - JAR 2:0 (1:0)

Góly: 9. Roordová, 68. Beerensteynová

Sydney/Melbourne 6. augusta (TASR) - Futbalistky Holandska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. V osemfinále v austrálskom Sydney zvíťazili nad výberom Juhoafrickej republiky 2:0. V súboji o postup do semifinále narazia na Španielky. Zápas je na programe v piatok 11. augusta o 3.00 SELČ.Ďalšími štvrťfinalistkami sa stali Švédky, ktoré v nedeľnom osemfinálovom súboji zdolali USA po rozstrele z 11 m 5:4. V riadnom hracom čase a ani v predĺžení gól nepadol. Rozhodujúci pokus premenila Lina Hurtigová, ktorej strelu síce brankárka Alyssa Naeherová vyrazila, ale lopta padala ďalej do bránky a napokon až počítačová technológia potvrdila, že tesne prešla za bránkovú čiaru.Severanky narazia v ďalšej fáze na Japonky, duel sa odohrá v piatok 11. augusta o 9.30 SELČ.