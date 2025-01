Švédky zdolali v štafete Nórky, Slovenky na 13. mieste

štafeta žien na 4x6 km:



1. Švédsko (Johanna Skottheimová, Ella Halvarssonová, Anna Magnussonová, Hanna Öbergová) 1:07:26,0 h (0+6), 2. Nórsko (Karoline Offigstad Knottenová, Raghnild Femsteineviková, Maren Kirkeeideová, Ingrid Landmark Tandrevoldová) +13,4 s (0+7), 3. Francúzsko (Jeanne Richardová, Lou Jeanmonnotová, Oceane Michelonová, Julia Simonová) +23,6 (0+8), 4. Švajčiarsko +2:13,8 (1+8), 5. Taliansko +2:17,4 (1+9), 6. Ukrajina +2:17,9 (0+7), 7. Estónsko +2:59,5 (0+8), 8. Nemecko +3:24,7 (0+10), 9. Slovinsko +3:26,5 (1+11), 10. Kanada +3:45,7 (0+6), ... 13. SLOVENSKO (Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Paulína Bátovská-Fialková) +4:38,2 (1+11)







celkové poradie štafiet (4 z 5):



1. Švédsko 295 b, 2. Francúzsko 280, 3. Nórsko 260, 4. Nemecko 258, 5. Švajčiarsko 189, 6. Taliansko 163, ... 14. SLOVENSKO 119

Anterselva 26. januára (TASR) - Švédske biatlonistky triumfovali v nedeľňajšej štafete 6. kola Svetového pohára v talianskej Anterselve. Na strelnici museli dobíjať iba šesťkrát a v cieli mali čas 1:07,26,0 hodiny. O trinásť sekúnd zdolali nórske reprezentantky, no záverečný súboj medzi Hannou Öbergovou a Ingrid Landmark Tandrevoldovou poznačil stret, pri ktorom Nórka spadla a nemohla bojovať o víťazstvo. Slovenské reprezentantky obsadili 13. miesto.Nórky išli od úvodu na čele poradia, Karoline Offigstad Knottenová zvládla obe položky bezchybne, no po stojke ju s jednou chybou predstihla Johanna Skottheimová. Ema Kapustová minula taktiež jeden terč a držala sa na 8. mieste, ale na výmene klesla až na dvanáste. Po druhom úseku sa poradie na čele trochu obmenilo. Prvá išla Francúzka Lou Jeanmonnotová, za ňou Švédky a Nórky a Anastasia Kuzminová s jedným trestným okruhom udržala 14. pozíciu.Francúzky sa po treťom úseku prepadli na tretie miesto a na čele už išla Maren Kirkeeideová s náskokom 10 sekúnd pred Annou Magnussonovou a Ocean Michelonovou. Mária Remeňová bola stále štrnásta, no už s vyše štvorminútovou stratou na líderku. Na záverečnom úseku si to rozdali o prvé miesto H. Öbergová s Tandrevoldovou. Na poslednom kopčeku pred cieľom mala lepšiu pozíciu Nórka, Švédka sa ju snažila obehnúť a pri tom jej neúmyselne pichla palicu medzi lyže, po čom Tandrevoldová spadla a prišla o šancu bojovať o triumf. Öbergová v cieli nešla oslavovať, počkala ju a ospravedlnila sa celému nórskemu tímu. Za Slovenky išla na poslednom úseku Paulína Bátovská-Fialková, ktorá ešte vylepšila umiestnenie na 13. priečku.