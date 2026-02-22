Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 22. február 2026Meniny má Etela
< sekcia Šport

Švédky získali zlato po finálovej výhre nad Švajčiarskom

.
Švajčiarske reprezentantky v curlingu Selina Witschonkeová (tretia sprava), Carole Howaldová (vpravo) a Alina Paetzová (druhá sprava) bojujú vo finálovom dueli v curlingu žien Švajčiarsko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo v nedeľu 22. februára 2026. Foto: TASR/AP

Švédky, bronzové medailistky zo ZOH 2022 v Pekingu, rozhodli na čele so skiperkou Annou Hasselborgovou tesný súboj až v záverečnom desiatom ende.

Autor TASR
,aktualizované 
Miláno 22. februára (TASR) - Reprezentantky Švédska vyhrali štvrtýkrát v histórii olympijský turnaj v curlingu. Zlato na ZOH 2026 si vybojovali víťazstvom v nedeľnom finále na Olympijskom štadióne v Cortine d´Ampezzo nad Švajčiarskom 6:5.

Švédky, bronzové medailistky zo ZOH 2022 v Pekingu, rozhodli na čele so skiperkou Annou Hasselborgovou tesný súboj až v záverečnom desiatom ende. Švajčiarky predtým v deviatom dokázali vyrovnať z 3:5 na 5:5, ale napokon sa zlatých medailí opäť nedočkali. V olympijskej histórii je to pre Helvétky tretie striebro. Švédky majú celkovú bilanciu cenných kovov 4-1-2.

Bronz už v sobotu brali Kanaďanky, keď v súboji o tretie miesto zvíťazili nad rivalkami z USA 10:7. Najvyššie nasadené Kanaďanky sa tešili zo šiestej olympijskej medaily v histórii, tretíkrát získali bronz (2-1-3). Američanky si na prvý cenný kov na ZOH musia ešte počkať.

Obhajkyne zlata z Veľkej Británie nepostúpili do bojov o medaily, v skupine obsadili až šiestu priečku.



ZOH 2026 - curling

ženy - finále:

Švajčiarsko - Švédsko 5:6
.

Neprehliadnite

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Rezort po zemetrasení neeviduje zranenia, zbiera informácie o škodách

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 21. februára