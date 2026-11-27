< sekcia Šport
Švédska bežkyňa na lyžiach Anderssonová vyhrala v Ruke 10 km klasicky
Pre Anderssonovú to bolo jubilejné desiate prvenstvo v rámci Svetového pohára.
Autor TASR
Ruka 27. novembra (TASR) - Švédska bežkyňa na lyžiach Ebba Anderssonová sa stala časom 25:19,4 minúty víťazkou pretekov na 10 km klasicky vo fínskej Ruke, úvodného podujatia nového ročníka Svetového pohára. Zostávajúce pódiové miesta obsadili jej krajanky, druhá bola Linn Svahnová a tretia Frida Karlssonová.
Dvadsaťdeväťročná Švédka sa držala od úvodu intervalových pretekov na popredných priečkach na medzičasoch, prvenstvo si vybojovala v druhej polovici trate, keď navyšovala náskok na svoje konkurentky. Pre Anderssonovú to bolo jubilejné desiate prvenstvo v rámci Svetového pohára.
Dvadsaťdeväťročná Švédka sa držala od úvodu intervalových pretekov na popredných priečkach na medzičasoch, prvenstvo si vybojovala v druhej polovici trate, keď navyšovala náskok na svoje konkurentky. Pre Anderssonovú to bolo jubilejné desiate prvenstvo v rámci Svetového pohára.
Svetový pohár vo fínskej Ruke - 10 km klasicky, ženy:
1. Ebba Anderssonová 25:19,4 min., 2. Linn Svahnová +9,1 s, 3. Frida Karlssonová (všetky Švéd.) +10,2, 4. Natalia Terentievová (Rus.) +19,0, 5. Heidi Wengová (Nór.) +23,0, 6. Johanna Matintalová (Fín.) +31,9, 7. Moa Ilarová (Švéd.) +32,5, 8. Kristin Fosnäsová +37,4, 9. Lotta Wengová (obe Nór.) +39,1, 10. Teresa Stadloberová (Rak.) +42,8
1. Ebba Anderssonová 25:19,4 min., 2. Linn Svahnová +9,1 s, 3. Frida Karlssonová (všetky Švéd.) +10,2, 4. Natalia Terentievová (Rus.) +19,0, 5. Heidi Wengová (Nór.) +23,0, 6. Johanna Matintalová (Fín.) +31,9, 7. Moa Ilarová (Švéd.) +32,5, 8. Kristin Fosnäsová +37,4, 9. Lotta Wengová (obe Nór.) +39,1, 10. Teresa Stadloberová (Rak.) +42,8