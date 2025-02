Švédska bežkyňa na lyžiach Anderssonová triumfovala vo Falune

muži - 10 km klasicky: 1. Iivo Niskanen (Fín.) 24:54,3 min., 2. Johannes Hösflot Kläbo +12,9, 3. Erik Valnes +17,5, 4. Martin Löwström Nyenget (všetci Nór.) +20,2, 5. Hugo Lapalus (Fr.) +24,5, 6. Edvin Anger (Švéd.) +29,6, 7. Mika Vermeulen (Rak.) +45,8, 8. Calle Halfvarsson (Švéd.) a Simen Hegstad Krüger (Nór.) obaja +48,8, 10. Paal Golberg (Nór.) +49,8

poradie v SP mužov (24 z 30): 1. Kläbo 1669 b., 2. Anger 1381, 3. Valnes 1281, 4. Lapalus, 5. Federico Pellegrino (Tal.), 6. Harald Östberg Amundsen (Nór.) 1046

ženy - 10 km klasicky: 1. Ebba Anderssonová (Švéd.) 28:49,3 min, 2. Heidi Wengová (Nór.) +17,8, 3. Victoria Carlová (Nem.) +28,7, 4. Jessica Digginsová (USA) +37,3, 5. Teresa Stadloberová (Rak.) +55,6, 6. Katharina Hennigová (Nem.) +1:01,2, 7. Linn Svahnová (Švéd.) +1:04,1, 8. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) +1:06,3, 9. Jasmi Joensuuová (Fín.) +1:06,4, 10. Kerttu Niskanenová (Fín.) +1:11,6

poradie v SP žien (24 z 30): 1. Digginsová 1806 b., 2. Carlová 1369, 3. Astrid Öyre Slindová (Nór.) 1364, 4. Niskanenová 1286, 5. Therese Johaugová (Nór.) 1065, 6. Joensuuová 1036

poradie v dištančných pretekoch (15 z 19): 1. Slindová 1064 b., 2. Digginsová 1045, 3. Niskanenová 858, 4. Carlová 845, 5. Stadloberová 793, 6. Anderssonová 759

Falun 15. februára (TASR) - Fínsky bežec na lyžiach Iivo Niskanen a Švédka Ebba Anderssonová zvíťazili v sobotných pretekoch na 10 km klasicky na podujatí Svetového pohára vo Falune. Niskakanen vo švédskom stredisku zdolal o 12,9 sekundy Nóra Johannesa Hösflota Kläba, tretí finišoval so stratou 17,5 sekundy jeho krajan Erik Valnes. Andersonová triumfovala s náskokom 17,8 sekundy pred Nórkou Heidi Wengovou, tretia skončila Victoria Carlová z Nemecka (+28,7). Slovensko nemalo na podujatí zastúpenie.Niskaken dosiahol deviaty triumf v kariére. Tridsaťtriročný Fín naposledy uspel v rovnakej disciplíne v novembri minulého roka na domácom podujatí v stredisku Ruka. Preteky vo Falune príliš nevyšli priebežnému lídrovi disciplíny Simenovi Hegstadovi Krügerovi z Nórska, ktorý obsadil ôsmu pozíciu so stratou 48,8 sekundy na víťazného Niskanena.Dvadsaťsedemročná Anderssonová zaznamenala siedme individuálne víťazstvo v prestížnom seriáli, prvé po viac ako roku. Predtým sa naposledy z prvenstva tešila 16. decembra 2023 v skiatlone v Trondheime. "Som rada, že sa opäť dostávam do formy a víťazstvo ma teší o to viac, že som ho dosiahla pred švédskymi fanúšikmi," povedala v cieli domáca reprezentantka. Líderka SP Jessica Digginsová z USA skončila štvrtá. Na štarte chýbala Therese Johaugová z Nórska.