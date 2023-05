Švédska vláda zvolala po výtržnostiach zasadnutie futbalového zväzu

Štokholm 29. mája (TASR) - Švédska vláda zvolala v pondelok mimoriadne zasadnutie tamojšej futbalovej federácie. Reagovala tak na výtržnosti, ktoré sprevádzali zápas medzi štokholmskými rivalmi AIK a Djurgardens IF.



Počas nedeľňajšieho duelu dvakrát vyleteli z tribún na hraciu plochu svetlice. Na televíznych záberoch vidno, ako na ihrisko vbehli policajti so psami, aby chránili hráčov. Hrozila konfrontácia s fanúšikmi v sektore AIK za jednou z bránok.



Podľa agentúry AP už polícia začala vyšetrovanie a švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömmer kontaktoval Švédsku futbalovú asociáciu. Požiadal ju o stretnutie v snahe zabrániť opakovaniu problémov s fanúšikmi. Djurgarden vyhral 1:0 v zápase, v ktorom rozhodca vylúčil v 90. minúte dvoch hráčov AIK. To ešte viac vyhrotilo už aj tak nepriateľskú atmosféru.



"To, čo sa stalo, je mimoriadne vážne a škandalózne," povedal Strommer pre švédsky denník Aftonbladet. Zdôraznil, že vláda je otvorená prijať opatrenia, ale čaká, aké kroky podnikne zväz a organizátori zápasov, aby zabránili podobným situáciám.



Vo švédskych médiách sa objavili správy o tom, že jeden z členov bezpečnostnej služby utrpel menšie zranenie. "Je to smutné. Myslím si, že je to nedôstojné, aby to takto dopadlo," povedal výkonný riaditeľ AIK Manuel Lindberg, ktorý medzitým odstúpil z funkcie. Jeho tím je po 10 zápasoch na predposlednom mieste tabuľky v 16-člennej lige.