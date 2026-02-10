< sekcia Šport
Švédske bežkyne ovládli pódium v šprinte klasicky, zlato pre Svahnovú
Autor TASR
Tesero 10. februára (TASR) - Švédska bežkyňa na lyžiach Linn Svahnová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v šprinte klasickou technikou. V utorkovej súťaži v stredisku Tesero triumfovala vo finále s náskokom 1,59 s pred krajankou a obhajkyňou titulu Jonnou Sundlingovou, totálny úspech švédskeho tímu podčiarkla bronzová Maja Dahlqvistová (+4,83). Slovenka Mária Danielová z kvalifikácie do štvrťfinále nepostúpila a obsadila 60. miesto.