Švédske hádzanárky vyhrali slovenskú skupinu ME do 19 rokov

ME hráčok do 19 rokov - B-skupina:



Švédsko - Rusko 30:28 (10:14)

konečná tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 3 3 0 0 77:57 6



2. Rusko 3 2 0 1 73:57 4



-------------------------------------



3. Slovensko 3 1 0 2 66:72 2



4. Portugalsko 3 0 0 3 0:30 0

Celje 11. júla (TASR) - Hádzanárky Švédska postúpili do hlavnej fázy ME hráčok do 19 rokov v Slovinsku z prvého miesta "slovenskej" B-skupiny. V nedeľňajšom dueli zdolali Rusko 30:28, oba tímy sa predstavia vo štvrťfinálovej skupine.Slovenky prehrali oba doterajšie zápasy (so Švédskom 29:37 a s Ruskom 27:35), v skupine obsadili tretiu priečku a budú pokračovať v bojoch o 9.-15. priečku. Portugalsko sa pre koronavírus v tíme odhlásilo z turnaja a všetky tri duely prehralo kontumačne 0:10.