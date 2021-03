Švédski biatlonisti triumfovali v mixe dvojíc, Slováci na 18. mieste

biatlon - 9. kolo SP v Novom Měste na Moravě

mix dvojíc (4x3 km+1,5 km): 1. Linn Perssonová, Sebastian Samuelsson (Švéd.) 37:41,4 Min. (0 trestných kôl + 7 dobíjaní), 2. Ingrid Landmark Tandrevoldová, Sturla Holm Lägreid (Nór.) +1,5 s (0+6), 3. Susan Dunkleeová, Sean Doherty (USA) +26,1 (0+7), 4. Lisa Theresa Hauserová, Simon Eder (Rak.) +40,8 (0+9), 5. Larisa Kuklinová, Matvej Jelisejev (Rus.) +1:10,8 min. (0+7), 6. Julia Simonová, Antonin Guigonnat (Fr.) +1:19,3 (2+14), 7. Elisa Gasparinová, Niklas Hartweg (Švaj.) +1:23,0 (1+7), 8. Hanna Solová, Sergej Bočarnikov (Biel.) +1:24,3 (1+14), 9. Lotte Lieová, Florent Claude (Belg.) +1:33,5 (0+6), 10. Anastasija Merkuščinová, Bogdan Cymbal (Ukr.) +1:33,9 (1+6), ..., 18. Mária REMEŇOVÁ, Tomáš HASILLA (SR) +3:48,6 (1+16).



Konečné poradie v štafetách (po 6 súťažiach): 1. Nórsko 228 b, 2. Francúzsko 211, 3. Švédsko 210, 4. Rakúsko 169, 5. Rusko a Taliansko 168, ..., 22. SR 92

Nové Město na Moravě 14. marca (TASR) - Švédski biatlonisti Linn Perssonová a Sebastian Samuelsson zvíťazili v nedeľnom mixe dvojíc v rámci podujatia Svetového pohára v Novom Měste na Moravě. Vo finiši Samuelsson predstihol Sturlu Lägreida a odsunul favorizovaných Nórov na druhé miesto (+1,5 s). Na tretej priečke sa umiestnili Američania (+26,1). Slovenskí reprezentanti Mária Remeňová a Tomáš Hasilla museli dokopy 16-krát dobíjať, absolvovali jedno trestné kolo a obsadili 18. priečku (+3:48,6 min).Aj druhé miesto však stačilo Nórom k zisku malého glóbusu za štafety. V konečnej klasifikácii mali 17-bodový náskok pred Francúzmi. Slováci skončili v hodnotení krajín na 22. mieste. S kariérou sa v nedeľu rozlúčil domáci pretekár Ondřej Moravec, dopredu avizovaná rozlúčka historicky najúspešnejšieho českého biatlonistu však nedopadla podľa predstáv. Spoločne s Luciou Charvátovou obkrúžili až sedem trestných kôl a v miešanej štafete dvojíc skončili na 17. mieste, keď v samom závere Moravec predstihol Slováka Hasillu.Remeňová, ktorá absolvovala iba svoje druhé preteky v tejto disciplíne, začala pomalšou streľbe v ležke a musela po nej raz dobíjať. Patrila jej priebežná 21. pozícia s polminútovou stratou na vedúcu Američanku Dunkleeovú. Stojku zvládla veľmi dobre, opäť len raz dobíjala a na strelnici sa zdržala iba 34 sekúnd. Hasillovi odovzdala štafetu na 18. priečke s odstupom 39 s na vedúcich Francúzov. Slovenský reprezentant mal v uplynulom období slabšiu bežeckú formu, ale podstatné bolo skoncentrovať sa na streľbu. V ľahu riskoval, minul dva terče, ale strieľal rýchlo, čo znamenalo posun na 16. priečku. Stojku však nezvládol a musel po nej absolvovať jedno trestné kolo. Slovenská štafeta tak klesla na priebežné 19. miesto (+1:42,5) za Rumunsko i Moldavsko.Remeňovú následne dobehla aj Poľka Maková, čo znamenalo pokles na 20. pozíciu. V ľahu minula prvý terč, no ostatné už vybielila. Na jednu ranu však potrebovala až dva náhradné náboje. Bežecky príliš nezaostala a posunula sa späť na 19. priečku. Na ďalšej streľbe urobila jednu chybu, no na dvakrát ranu dobila. Potom sa dostala cez dve súperky a odovzdávala štafetu na 17. mieste (+2:22). Hasillovi to však nešlo na trati, v 1. kole záverečného úseku nabral veľké časové manko. V ležke dvakrát dobíjal, v stoji trafil prvé dve rany, ale potom mu to už prestalo padať. Osem nábojov napokon odstrieľal za 44 sekúnd, no aj keď nešiel do trestného kola, strelnicu opúšťal už len veľmi tesne pred Čechom Moravcom, Rumunom Butom a Moldavcom Usovom. Lúčiaci sa Moravec ho v závere predstihol, no Hasilla odrazil aspoň nápor ďalších konkurentov a finišoval na 18. mieste.