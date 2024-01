Švédski biatlonisti vyhrali mix dvojíc, Slováci na 14. mieste

Osrblie 28. januára (TASR) - Švédski biatlonisti získali zlato v mixe dvojíc na majstrovstvách sveta v Osrblí. Anton Ivarsson a Sara Anderssonová potrebovali len šesť náhradných nábojov a triumfovali časom 41:50,1 minúty. Druhí skončili Nóri a bronz získali Rakúšania. Slováci Matej Kazár a Zuzana Remeňová obsadili 14. miesto.



Po úvodnom úseku sa na čelo dostal prekvapujúco Moldavec, no na výmene mal iba sekundový náskok pred Nórom Vebjörnom Sörumom. Kazár zvládol ležku bez chyby, na stojke potreboval dva náhradné náboje a odovzdal na 20. mieste. Po prvej ležke sa na čelo dostala Nórka Emilie Kalkenbergová, na stojke však potrebovala dva náhradné náboje a išla pred ňu Švédka Anderssonová. Remeňová sa len tesne vyhla trestnému kolu, ale posunula sa na 16. priečku.



Sörum potreboval na stojke tretieho úseku až štyri náboje na posledný terč, zvládol to, no znovu dal šancu Švédovi Antonovi Ivarssonovi. Kazár absolvoval svoj druhý úsek bez chyby a posunul sa na 14. priečku. Na záverečnú stojkou prišli Kalkenbergová a Anderssonová spoločne, no Nórka musela na trestné kola a tak zlato pripadlo Švédsku. V súboji o bronz predbehlo Rakúsko v závere Taliansko. Zuzana Remeňová finišovala na 14. mieste s mankom 3:10,3 minúty na víťazov.