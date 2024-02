Švédski biatlonisti vyhrali štafetu, Slovákov stiahli z trate

MS v Novom Meste na Morave - štafeta mužov na 4x7,5 km:



1. Švédsko (Oskar Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson) 1:16:22,6 h (0+9), 2. Nórsko (Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö, Vetle Sjaastad Christiansen) +11,8 s (4+11), 3. Francúzsko (Eric Perrot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet) +12,8 (3+13), 4. Nemecko +51,6 (1+8), 5. USA +1:22,2 (0+8), 6. Taliansko +1:44,1 (1+11), 7. ČR +1:48,0 (0+6), 8. Fínsko +2:23,9 (1+11), 9. Poľsko +3:03,4 (0+7), 10. Kazachstan +3:11,6 (0+10), ... 23. SLOVENSKO (Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek, Matej Badáň, Matej Kazár) +1 kolo

Nové Mesto na Morave 17. februára (TASR) - Švédski biatlonisti získali zlato v štafete na 4x7,5 km na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma a Sebastian Samuelsson zvíťazili časom 1:16:22,6. Druhí skončili Nóri po tom, čo v závere pokazil stojku Vetle Sjaastad Christiansen, a bronzovú priečku obsadili Francúzi. Slovákov Tomáša Sklenárika, Damiána Cesneka, Mateja Badáňa a Mateja Kazára stiahli z trate pred záverečným úsekom a klasifikovali ich na 23. mieste.Úvodný úsek nevyšiel najväčším favoritom, Sturla Holm Laegreid mal bilanciu 1+4 a Eric Perrot dokonca 1+6. Francúz napriek tomu odovzdal na ôsmom mieste s "" mankom len 30,8 sekundy na prekvapujúco prvého Reneho Zahknu z Estónska, ktorý išiel tesne pred Českom, Kazachstanom a Nemeckom. Laegreid odovzdal Tarjeiovi Böovi na 12. mieste so stratou 44,7 s. Sklenárikovi streľba nevyšla a s bilanciou 1+6 bol na predposlednom 23. mieste s mankom až 1:37,7 minúty. Slovákom tak už po jeho úseku hrozilo, že ich stiahnu z trate. Estóncom vydržalo vedenie len po tretiu streľbu, keďže Kristo Siimer musel ísť na dve trestné kolá a prepadol sa na 16. miesto. Vybuchol aj Fabien Claude s dvoma trestnými kolami. Naopak, Tarjei Bö zvládol ležku bezchybne a poskočil na 6. miesto s mankom už len 19 sekúnd na Nemca Johannesa Kühna. Na druhom mieste sa držal domáci Michal Krčmář, tretí išli Švédi. Böova stíhacia jazda pokračovala a na stojku dobehol spolu s Nemcom a Čechom. Síce potreboval dva náhradné náboje, no malú stratu na Krčmářa rýchlo stiahol a svojmu bratovi odovzdal ako prvý. Kühn musel na trestné a prepadol sa, medzi lídrami zostali Kazach Vladislav Kirejev aj Švéd Nelin. Cesnek mal bilanciu 0+3, ale strácal vyše tri minúty.Johannes Thingnes Bö opäť ukázal svoju výnimočnú rýchlosť a päťsekundový náskok na Čecha Jonáša Marečka natiahol pred prvou streľbou až nad 30 sekúnd. Po dvoch minutých terčoch musel upraviť mieridlá, ale chyby opravil a stále mal k dobru čas na jedno trestné kolo. Za ním išli Mareček a Ponsiluoma. Doťahovali sa Nemci i Ukrajinci. Estónci po skvelom začiatku nazbierali už štyri trestné, no stále išli pred Slovákmi. Badáň strácal na lídra už štyri minúty. J. T. Bö na stojke nezaváhal, Ponsiluoma, Mareček i Philipp Nawrath rýchlo opravili jednu chybu a zaradili sa za ním. Nórsky finišman Christiansen vyrazil na záverečný úsek s náskokom 30 sekúnd pred Samuelssonom, nasledovali Vítězslav Hornig a Benedikt Doll, no hneď za nimi išli Francúzi a Američania. Badáň potreboval na svojom úseku len jeden náhradný náboj, no strata bola príliš veľká a stiahli ho. Kazár sa tak už na trať nedostal. Christiansen sklopil všetky terče, Samuelsson musel opravovať a tak na Nóra strácal už minútu. Quentin Fillon Maillet vytiahol Francúzov na tretie miesto o sekundu pred Dollom. Piaty Hornig na nich strácal až 20 sekúnd. Na stojke však úplne vybuchol Christiansena, ten totiž netrafil tri terče a nepomohli mu ani náhradné náboje. Po troch trestných kolách sa prepadol až na tretie miesto a prepustil zlato Švédom. Svoje zaváhanie ako tak napravil vo finiši, keď zdolal Fillona Mailleta, no to bola len slabá náplasť.Najmä pre Johannesa Thingnesa Böa. Ten totiž mohol vyrovnať historický rekord Oleho Einara Björndalena v počte zlatých medailí na MS. Legendárny Nór ich má na konte 20, Bö 19. Vo štvrtkovom mixe dvojíc mu to "" Ingrid Landmarková Tandrevoldová, keď išla na poslednom úseku na trestné kolo a Nóri skončili až tretí, v štafete Christiansen. Šancu vyrovnať rekord má ešte v nedeľu, keď sú na programe preteky s hromadným štartom, no na tomto šampionáte už Björndalena neprekoná. J. T. Bö má v Novom Meste bilanciu dve zlaté, tri strieborné a jednu bronzovú medailu, na pódiu tak stál vo všetkých šiestich disciplínach, v ktorých štartoval.