Švédski hádzanári zdolali Francúzov a postúpili do finále

MS hádzanárov v Egypte - semifinále:



Francúzsko - Švédsko 26:32 (13:16)

najviac gólov: Descat 5, Remili 4, Fabregas a Mem po 3 - Wanne 11/4, D. Pettersson 6, Carlsbogard 4



Španielsko - Dánsko 33:35 (16:18)

najviac gólov: D. Dujšebajev 7, Figueras 6, Maqueda 5 - M. Hansen 12/2, Saugstrup 7, Gidsel a Olsen po 4



Káhira 29. januára (TASR) - Hádzanári Švédska si zahrajú vo finále majstrovstiev sveta v Egypte proti obhajcom trofeje z Dánska. "Tre Kronor" v nedeľu zabojujú o svoj piaty titul v histórii. V prvom piatkovom semifinále vyradili rekordných šesťnásobných majstrov z Francúzska po víťazstve 32:26. Reprezentanti "galského kohúta" si zahrajú o bronz, ktorý získali pred dvoma rokmi. Ich súpermi budú úradujúci majstri Európy zo Španielska.Švédi si v úvode stretnutia vypracovali náskok 3:1 i 5:3, no Francúzi manko stiahli a na jedinýkrát v zápase sa dostali do vedenia 7:6. Severania sa štyrmi gólmi po sebe dostali do trháku a do polčasu išli s náskokom 16:13. Francúzi už tento náskok súpera nedokázali zmazať, Švédi ho v závere druhej časti ešte zvýšili a nakoniec zvíťazili o šesť gólov. Najlepším strelcom semifinále bol Hampus Wanne s jedenástimi gólmi. Švédi sa prebojovali do finále MS prvýkrát od roku 2001, kedy prehrali práve s Francúzmi.V druhom semifinále proti sebe nastúpili obhajcovia trofeje z Dánska a majstri Európy zo Španielska. Škandinávci si hneď v úvode vypracovali dvojgólový náskok, v polovici prvého dejstva viedli dokonca o päť gólov (13:8), ale Španieli dokázali znížiť a do prestávky išli s mankom 16:18. Dáni po zmene strán opäť zvýšili náskok a viedli 25:21 a šesť minút pred koncom 33:29, nedokázali si ho však ustrážiť a ich súperi sa viackrát dotiahli na rozdiel jediného gólu. Stalo sa tak aj v záverečných sekundách, no obrat sa nekonal a Dáni vyhrali 35:33. K triumfu ich potiahol Mikkel Hansen, ktorý bol s dvanástimi gólmi najlepší strelec stretnutia.