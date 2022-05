Švédsko a Fínsko vylúčia z národných tímov niektorých hráčov z KHL

Štokholm 2. mája (TASR) - Švédski a fínski hokejisti, ktorí po 24. februári podpísali novú zmluvu v KHL, nebudú môcť reprezentovať svoje národné tímy. Hokejové zväzy severských krajín to vyhlásili v pondelok, zatiaľ však nie je jasné, či sa rozhodnutie týka aj MS. Tie sa od 13. do 29. mája uskutočnia práve vo Fínsku.



"Hráči, ktorí podpísali kontrakt pred vojnou, budú môcť hrať. Želali by sme si, aby v KHL nehrali žiadni Švédi. Odísť je však náročné a závisí to od nich," uviedol pre agentúru AFP Johan Stark, generálny sekretár Švédskeho hokejového zväzu.