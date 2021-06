Švédsko i Bosna a Harcegovina postúpili do štvrťfinále ME

o postup do štvrťfinále:



Valencia:



Taliansko - Švédsko 46:64 (20:30)



Štrasburg:



Bosna a Hercegovina - Chorvátsko 80:69 (33:36)





Valencia/Štrasburg 21. júna (TASR) - Basketbalistky Švédska a Bosny a Hercegoviny sa prebojovali do štvrťfinále ME. Švédky, ktoré postúpili do vyraďovačky na úkor Sloveniek, zvíťazili v dueli o postup medzi elitnú osmičku vo Valencii nad Talianskom presvedčivo 64:46. Bosnianky zdolali v Štrasburgu v balkánskom derby Chorvátsko 80:69: