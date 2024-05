Švédsko - Poľsko 5:1 v B-skupine, obranca Karlsson s tromi bodmi

B-skupina:

Švédsko - Poľsko 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)



Góly: 4. M. Johansson (Hedman, Karlsson), 7. Raymond (Kempe), 33. Karlsson (Burakovsky, M. Johansson), 55. Burakovsky (Dahlin, Olofsson), 56. Karlsson (Hedman) - 43. Lyszczarczyk. Rozhodcovia: Tscherrig (Švajč.), Campbell (Kan.) – Wyonzek (Kan.), Nikulainen (Fín.), vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 8425 divákov.



Švédsko: Gustavsson - Karlsson, Hedman, Dahlin, Brodin, Heed, Pettersson, Bengtsson - Raymond, Eriksson Ek, Kempe - Burakovsky, Holmberg, M. Johansson - Zetterlund, Lundeström, Olofsson - Froden, L. Johansson, Grundström

Poľsko: Zabolotny - Kolusz, Wanacki, Kruczek, Wajda, Kostek, Dronia - Wronka, Pasiut, Zygmunt, Bryk, Górny - Michalski, Dziubinski, Macias - Fraszko, Pas, Lyszczarczyk - Krezolek, Walega, Urbanowicz

Ostrava 12. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili nad Poľskom 5:1 v nedeľňajšom zápase "slovenskej" B-skupiny na MS v Ostrave. Favorit mal po celý čas duel pod kontrolou, dvoma gólmi a asistenciou sa v jeho drese blysol obranca Erik Karlsson.Švédi odohrajú ďalší zápas na šampionáte v pondelok od 20.20 proti Nemecku, Poliaci si v utorok od 20.20 zmerajú sily s Francúzmi.Švédi od prvých minút napĺňali úlohu favorita, často hrali s pukom a neustále hrozili Poliakom. Pokoj im dodal gól Marcusa Johanssona po nešťastnom teči poľského hráča, na ktorý nadviazal v 7. minúte Raymond, keď zblízka zužitkoval prihrávku Kempea pred odkrytú bránku - 2:0. V druhej časti sa Poliaci ubránili švédskemu tlaku počas oslabenia, následne nevyužili presilovku a po nej inkasovali. Kapitán Švédov Karlsson prestrelil brankára Zabolotného - 3:0. V úvode tretej časti sa po chybe súpera dostal do brejku Lyszczarczyk, najskôr neuspel, no pokusom spoza bránky prekvapil Gustavssona - 3:1. Dráma sa však nekonala, keďže Švédi dvomi gólmi potrestali vylúčenie Górného na 2+2 minúty. Najskôr Burakovsky v 55. minúte upravil na 4:1 a krátko na to Karlsson zakončil ofenzívny výpad po prihrávke Hedmana - 5:1.