Švédsko porazilo Nemecko 1:0 v A-skupine, rozhodol Lindberg

A-skupina:



Švédsko – Nemecko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)



Gól: 42. Lindberg (Berggren, Petersson). Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), Štolc – Cattaneo (obaja Švajč.), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 9179 divákov.



Švédsko: Johansson - Tömmernes, Sandin, Pudas, A. Lindholm, Bengtsson, Nemeth - Raymond, Carlsson, Nylander - Petersson, P. Lindholm, Berggren - Silfverberg, Lindberg, Grundström - Sörensen, de la Rose, Everberg



Nemecko: Niederberger - Seider, M. Müller, Wissmann, J. Müller, Hüttl, Wagner, Szuber - Peterka, Kahun, Tiffels - Ehl, Sturm, Soramies - Fischbuch, Kastner, Noebels - Schütz, Stachowiak, Tuomie



tabuľka A-skupiny:



1. USA 1 1 0 0 0 4:1 3



2. Švédsko 1 1 0 0 0 1:0 3



Dánsko 0 0 0 0 0 0:0 0



Francúzsko 0 0 0 0 0 0:0 0



Maďarsko 0 0 0 0 0 0:0 0



Rakúsko 0 0 0 0 0 0:0 0



7. Nemecko 1 0 0 0 1 0:1 0



8. Fínsko 1 0 0 0 1 1:4 0

Tampere 12. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili v piatkovom zápase A-skupiny 86. MS nad Nemeckom 1:0. Jediný presný zásah stretnutia v Tampere zaznamenal v 42. minúte útočník Oscar Lindberg.Nemci nastúpia v sobotu o 19.20 SELČ proti domácemu Fínsku, Švédi odohrajú druhý zápas až v nedeľu o 19.20 s Rakúskom.Nemci vstúpili do súboja so Švédskom nebojácne a od úvodu sťažovali favoritovi konštruktívnu rozohrávku. Dokázali si aj vypracovať dve sľubné príležitosti, najmä pri Wagnerovej strele po sto sekundách hry podržal svoj tím brankár Johansson. V defenzíve držali Nemci obranný tvar, bránili natesno a aktívne pracovali s hokejkami, čo neumožnilo Švédom presadiť sa. V prostrednej časti sa hra "Tre Kronor" zlepšila a v 26. minúte bol blízko gólu v početnej výhode Lindberg, ale Niederbergerovi pomohla ľavá žŕdka. Severania sa čoraz viac pripomínali a začínali preukazovať svoj ofenzívny potenciál. Nemcov v 34. aj 37. minúte podržal Niederberger, ktorý zlikvidoval gólové šance Peterssona aj Raymonda z bezprostrednej blízkosti. Švédi vstúpili aktívne aj do tretieho dejstva a v 42. minúte už Niederberger nemal nárok na teč Lindberga, ktorý využil presilovú hru - 1:0. Nemci nedokázali nadviazať na svoj dobrý výkon z úvodu zápasu a do ohrozenia švédskej bránky sa dostali až v záverečnej hre bez brankára, no vyrovnať sa im nepodarilo.