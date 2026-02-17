Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švédsko s prvou prehrou, na Kanaďanky nestačilo 6:8

Reprezentantky Švédska a Kanady si podávajú ruku. Foto: TASR/AP

Na turnaji štartuje desať tímov. Do semifinále postúpia najlepšie štyri po základnej časti.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 17. februára (TASR) - Reprezentantky Švédska v curlingu zaznamenali prvú prehru na turnaji ZOH 2026. Bronzové z Pekingu 2022 v utorkovom dueli v Cortine d'Ampezzo nestačili na Kanadu 6:8.

Obhajkyne striebra z Japonska podľahli v rovnakom pomere domácim a na konte majú naďalej len jednu výhru a sú na chvoste tabuľky. Taliansko má po siedmich dueloch bilanciu dvoch triumfov a piatich prehier.

Na turnaji štartuje desať tímov. Do semifinále postúpia najlepšie štyri po základnej časti.



ZOH 2026 v Miláne a Cortine - curling

ženy - základná skupina - 8. hrací deň:

Švédsko - Kanada 6:8, Taliansko - Japonsko 8:6, Dánsko - USA 3:10, Kórejská republika - Švajčiarsko 5:7
