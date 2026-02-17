< sekcia Šport
Švédsko s prvou prehrou, na Kanaďanky nestačilo 6:8
Na turnaji štartuje desať tímov. Do semifinále postúpia najlepšie štyri po základnej časti.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 17. februára (TASR) - Reprezentantky Švédska v curlingu zaznamenali prvú prehru na turnaji ZOH 2026. Bronzové z Pekingu 2022 v utorkovom dueli v Cortine d'Ampezzo nestačili na Kanadu 6:8.
Obhajkyne striebra z Japonska podľahli v rovnakom pomere domácim a na konte majú naďalej len jednu výhru a sú na chvoste tabuľky. Taliansko má po siedmich dueloch bilanciu dvoch triumfov a piatich prehier.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - curling
ženy - základná skupina - 8. hrací deň:
Švédsko - Kanada 6:8, Taliansko - Japonsko 8:6, Dánsko - USA 3:10, Kórejská republika - Švajčiarsko 5:7
