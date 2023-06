Švédsko sa priblížilo k podaniu kandidatúry na ZOH 2030

Štokholm 15. júna (TASR) - Švédsko sa priblížilo k podaniu kandidatúry na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2030. Tamojší športoví predstavitelia vo štvrtok uviedli, že krajina má záujem zorganizovať ich v Štokholme.



"Naša predbežná štúdia ukazuje, že Švédsko má možnosti a vôľu zorganizovať ZOH v roku 2030," povedal podľa agentúry AP prezident Švédskeho olympijského výboru Hans von Uthmann. Zároveň dodal, že bude nasledovať "fáza dialógu" s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) ako druhá etapa kandidačného procesu.



Pre krajinu, ktorá v roku 1912 hostila OH, to bude deviata zimná olympijská kandidatúra. Švédsko sa javí byť jediný kandidát na usporiadanie ZOH v roku 2030. O organizáciu sa uchádzalo aj Sapporo, no po škandále okolo tokijských hier 2020 svoju kandidatúru pozastavilo. Japonský olympijský výbor nedávno uviedol, že podporí kandidatúru Sappora len v prípade, že sa posunie na ZOH 2034.



V hre o ZOH 2030 bolo aj Salt Lake City, no i metropola Utahu nedávno vyjadrila záujem skôr o hry v roku 2034, keďže letná edícia hier sa v roku 2028 uskutoční takisto v americkom meste - Los Angeles. MOV mal pôvodne oznámiť meno organizátora už tento rok, no celý proces posunul na 2024 z dôvodu problémov spôsobených klimatickou zmenou.