BOJ O ŠTVRŤFINÁLE: Slováci remizovali so Švédmi 1:1 po 1. tretine
Tréner Vladimír Országh ponechal bez zmeny zloženie obranných dvojíc aj útokov.
Autor TASR,aktualizované
Fribourg 26. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti hrali so Švédskom nerozhodne 1:1 po 1. tretine záverečného siedmeho zápasu základnej B-skupiny na MS vo švajčiarskom Fribourgu. Do vedenia ich v 5. minúte poslal Martin Chromiak, keď zakončil prečíslenie troch proti dvom. Štyri minúty pred prvou prestávkou vyrovnal Anton Frondell počas signalizovaného trestu.
V bránke nastúpil Samuel Hlavaj, v pozícii dvojky bol pripravený Adam Gajan. Tréner Vladimír Országh ponechal bez zmeny zloženie obranných dvojíc aj útokov. V pozícii trinásteho útočníka figuroval Servác Petrovský.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Švédsko - Slovensko 1:1 po 1. tretine
Góly: 5. Chromiak (Sýkora, Koch) - 16. Frondell (Persson, Ekholm).
Švédsko: Hellberg - Ekholm, Brännström, Ekman-Larsson, A. Johansson, Persson, J. Larsson, Hägg - Raymond, Björck, Stenberg - Karlsson, De La Rose, Heineman - Holmström, Sundqvist, Frondell - Silfverberg, Asplund, Grundström - J. Berglund
Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Okuliar, Hrivík, Liška - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Nauš - Petrovský
