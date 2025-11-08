< sekcia Šport
Švédsko v Tampere deklasovalo Švajčiarov 8:3
V Tampere sa síce strieborní medailisti z uplynulých MS ujali vedenia, no Švédi si pomohli najmä štvorgólovou druhou tretinou.
Autor TASR
Tampere 8. novembra (TASR) - Švédski hokejisti deklasovali Švajčiarsko 8:3 v rámci turnaja Euro Hockey Tour. V Tampere sa síce strieborní medailisti z uplynulých MS ujali vedenia, no Švédi si pomohli najmä štvorgólovou druhou tretinou. Na Fínskych hrách ich čaká ešte nedeľný súboj s domácim mužstvom (16.00 h).
Fínske hry - turnaj EHT:
Švédsko - Švajčiarsko 8:3 (2:1, 4:1, 2:1)
Góly: 11. De La Rose, 16. Olofsson, 27. L. Johansson, 31. Brännstrom, 32. Hedqvist, 40. Froden, 57. Froden, 60. Ryfors - 6. Jung, 22. Schmid, 56. Knak
