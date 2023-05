Švédsko vyhralo nad Rakúskom 5:0 v A-skupine, Švédi opäť neinkasovali

A-skupina:



Švédsko – Rakúsko 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)



Góly: 4. P. Lindholm (Berggren, Pudas), 27. Sörensen (de la Rose, Tömmernes), 39. Nemeth (Petersson, P. Lindholm), 52. Carlsson (Raymond), 54. Everberg (Bengtsson, Nemeth). Rozhodovali: Ansons (Lot.), MacFarlane (USA) – Hautamäki (Fín.), Zunde (Lot.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 5950 divákov.



Švédsko: Wallstedt – Sandin, Tömmernes, Pudas, A. Lindholm, Bengtsson, Nemeth – Nylander, Carlsson, Raymond – Berggren, P. Lindholm, Petersson – Grundström, Lindberg, Silfverberg – Everberg, de la Rose, Sörensen



Rakúsko: Starkbaum – Nickl, Wolf, Heinrich, Zündel, Reinbacher, Brunner, Wimmer, Maier – Thaler, Haudum, Wukovits – Schneider, Nissner, T. Raffl – M. Huber, Rossi, Zwerger – Neubauer, Achermann, P. Huber

Tampere 14. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili v nedeľu vo svojom druhom vystúpení v A-skupine MS nad Rakúskom hladko 5:0. Počas celého duelu v Tampere dominovali a o výsledku rozhodli už po dvoch tretinách, keď mali trojgólový náskok. Severania neinkasovali ani v druhom zápase na turnaji a s plným počtom bodov a skóre 6:0 figurujú na druhej priečke v tabuľke za Američanmi. Rakúšania majú na konte jeden bod za prehru s Francúzskom po predĺžení.Švédsko odohrá najbližší zápas v pondelok od 19.20 s domácim Fínskom. Rakúsko po dni voľna nastúpi v utorok od 15.20 SELČ proti Dánsku.Švédi od úvodu potvrdzovali rolu favoritov a už v 4. minúte otvoril skóre duelu P. Lindholm, keď tečoval strelu Berggrena pred brankárom Starkbaumom. Postupne sa do zápasu dostali aj Rakúšania, no sľubné príležitosti nedokázali využiť. Severania v prostrednej časti ešte zlepšili svoj výkon a dočkali sa aj druhého presného zásahu. De la Rose prenikol to útočného pásma, prihral Sörensenovi a od jeho korčule sa dostal puk do rakúskej bránky. Na konci druhej tretiny Švédi vyťažili z veľkého tlaku aj tretí gól, obranca Nemeth skóroval strelou od modrej čiary. V treťom dejstve pokračovala dominancia favorita. Najprv mu vyšla kombinácia Raymonda so zakončujúcim Carlssonom a v 54. minúte Everberg prekvapil brankára Starkbauma.