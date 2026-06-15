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Švédsko zdolalo Tunisko 5:1
Švédov poslal do vedenia už v siedmej minúte Ayari. Po polhodine navýšil gólový rozdiel Isak po asistencii Gyökeresa.
Autor TASR,aktualizované
Monterrey 15. júna (TASR) - Futbalisti Švédska triumfovali vo svojom prvom zápase na MS 2026 nad Tuniskom jednoznačne 5:1. Góly európskeho zástupcu strelili v mexickom Monterrey aj jeho najväčšie ofenzívne hviezdy Alexander Isak a Viktor Gyökeres. Dvoma presnými zásahmi sa zaskvel Yasin Ayari a do streleckej listiny sa zapísal aj Mattias Svanberg.
Švédov poslal do vedenia už v siedmej minúte Ayari. Po polhodine navýšil gólový rozdiel Isak po asistencii Gyökeresa. Obaja si role vymenili za stavu 2:1 v 59. minúte, keď sa strelecky prvýkrát na turnaji presadil Gyökeres. Isak si pripísal asistenciu aj pri presnom zásahu striedajúceho Mattiasa Svanberga. Ayari ešte v nadstavenom čase podčiarkol triumf mužstva zo severu Európy piatym gólom.
Švédov čaká ďalší duel v sobotu 20. júna v Houstone proti Holandsku (19.00 SELČ). Tunisania sa stretnú v nedeľu od 06.00 SELČ v Monterrey s Japonskom.
Na prvý gól sa dlho nečakalo a boli to Švédi, ktorí sa ujali vedenia. Do lopty sa spoza šestnástky oprel v siedmej minúte Ayari, ktorý gól neoslavoval, keďže práve z Tuniska pochádza jeho otec. Po polhodine hry Švédsko opäť skórovalo. Loptu si po ľavom krídle potiahol Isak, naviedol ju na stred a strelou k opačnej žrdi prekonal brankára Chamakha. Tunisania sa vrátili späť do zápasu vďaka presnému zásahu Rekika zo 43. minúty. Obranca afrického tímu sa presadil hlavičkou z prvej strely do priestoru brány.
Po necelej hodine hry sa do streleckej listiny zapísal ďalší švédsky kanonier Gyökeres. Útočník anglického Arsenalu potrestal chybu tuniského kapitána Skhiriho. Švédi poľahky dokráčali za prvými troma bodmi a svoje víťazstvo poistili ešte dvoma gólmi. Najskôr sa už po pár sekundách na ihrisku presadil Svanberg, po ňom pridal druhý presný zásah v dueli Ayari.
Švédov poslal do vedenia už v siedmej minúte Ayari. Po polhodine navýšil gólový rozdiel Isak po asistencii Gyökeresa. Obaja si role vymenili za stavu 2:1 v 59. minúte, keď sa strelecky prvýkrát na turnaji presadil Gyökeres. Isak si pripísal asistenciu aj pri presnom zásahu striedajúceho Mattiasa Svanberga. Ayari ešte v nadstavenom čase podčiarkol triumf mužstva zo severu Európy piatym gólom.
Švédov čaká ďalší duel v sobotu 20. júna v Houstone proti Holandsku (19.00 SELČ). Tunisania sa stretnú v nedeľu od 06.00 SELČ v Monterrey s Japonskom.
MS vo futbale - F-skupina:
Švédsko - Tunisko 5:1 (2:1)
Gól: 7. a 90.+6 Ayari, 30. Isak, 59. Gyökeres, 84. Svanberg - 43. Rekik. Rozhodcovia: Perez - Del Yesso, Rodriguez (všetci Arg.), ŽK: Khedira (Tunisko), 50.987 divákov.
Švédsko: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson (90+1. Svensson), Karlström (84. Svanberg), Ayari, Gudmundsson (65. Stroud) – Nygren (65. Bergvall) – Gyökeres, Isak (90.+1 Elanga)
Tunisko: Chamakh - Valery (72. Belhadj), Rekik, Talbi, Ben Hamida - Abdi - Khedira (83. Gharbi), Skhiri (72. Achouri), Mejbri - Saad (72. Tounekti), Slimane (84. Chaouat)
Švédsko - Tunisko 5:1 (2:1)
Gól: 7. a 90.+6 Ayari, 30. Isak, 59. Gyökeres, 84. Svanberg - 43. Rekik. Rozhodcovia: Perez - Del Yesso, Rodriguez (všetci Arg.), ŽK: Khedira (Tunisko), 50.987 divákov.
Švédsko: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson (90+1. Svensson), Karlström (84. Svanberg), Ayari, Gudmundsson (65. Stroud) – Nygren (65. Bergvall) – Gyökeres, Isak (90.+1 Elanga)
Tunisko: Chamakh - Valery (72. Belhadj), Rekik, Talbi, Ben Hamida - Abdi - Khedira (83. Gharbi), Skhiri (72. Achouri), Mejbri - Saad (72. Tounekti), Slimane (84. Chaouat)
Na prvý gól sa dlho nečakalo a boli to Švédi, ktorí sa ujali vedenia. Do lopty sa spoza šestnástky oprel v siedmej minúte Ayari, ktorý gól neoslavoval, keďže práve z Tuniska pochádza jeho otec. Po polhodine hry Švédsko opäť skórovalo. Loptu si po ľavom krídle potiahol Isak, naviedol ju na stred a strelou k opačnej žrdi prekonal brankára Chamakha. Tunisania sa vrátili späť do zápasu vďaka presnému zásahu Rekika zo 43. minúty. Obranca afrického tímu sa presadil hlavičkou z prvej strely do priestoru brány.
Po necelej hodine hry sa do streleckej listiny zapísal ďalší švédsky kanonier Gyökeres. Útočník anglického Arsenalu potrestal chybu tuniského kapitána Skhiriho. Švédi poľahky dokráčali za prvými troma bodmi a svoje víťazstvo poistili ešte dvoma gólmi. Najskôr sa už po pár sekundách na ihrisku presadil Svanberg, po ňom pridal druhý presný zásah v dueli Ayari.
hlasy po zápase /zdroj: DPA/:
Graham Potter, tréner Švédska: „Fantázia. Skvelé predstavenie podčiarknuté piatimi gólmi. Hráči si zaslúžia uznanie, hrali skvele. Stále je tu priestor na zlepšenie, ale dnešok si užijeme.“
Sabri Lamouchi, tréner Tuniska: „Pochopiteľne, toto nie je pre nás dobrý štart do turnaja. Zaplatili sme za naše chyby, kvalita súpera sa prejavila. Keď hráte proti takémuto silnému tímu, aj malé chyby vám spôsobia veľké ťažkosti.“
Graham Potter, tréner Švédska: „Fantázia. Skvelé predstavenie podčiarknuté piatimi gólmi. Hráči si zaslúžia uznanie, hrali skvele. Stále je tu priestor na zlepšenie, ale dnešok si užijeme.“
Sabri Lamouchi, tréner Tuniska: „Pochopiteľne, toto nie je pre nás dobrý štart do turnaja. Zaplatili sme za naše chyby, kvalita súpera sa prejavila. Keď hráte proti takémuto silnému tímu, aj malé chyby vám spôsobia veľké ťažkosti.“
tabuľka F-skupiny:
1. Švédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. Japonsko 1 0 1 0 2:2 1
Holandsko 1 0 1 0 2:2 1
4. Tunisko 1 0 0 1 1:5 0
1. Švédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. Japonsko 1 0 1 0 2:2 1
Holandsko 1 0 1 0 2:2 1
4. Tunisko 1 0 0 1 1:5 0